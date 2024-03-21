Аквацентр стал международным

В церемонии его открытия принял участие посол Чешской Республики в Казахстане Павол Шепеляк. Для гостей была устроена ознакомительная экскурсия по секциям аквацентра, где они смогли увидеть бассейны с живой рыбой, аквариу­мы с мальками, ракообразными.

Аквацентр был создан в КазАТИУ в 2009 году на базе факультета лес­ного хозяйства, животного мира и окружающей среды для подготовки специалистов в сфере рыбного хозяйст­ва. Здесь занимаются выращиванием объектов аквакультуры – ряда видов рыб, в числе которых клариевые, африканские сомы, тилапия, осетр, судак.

По информации доцента кафедры охотоведения и рыбного хозяйства факультета Куаныша Сыздыкова, здесь отрабатываются технологии выращивания морепродуктов при замкнутом водоснабжении. Проводится работа по созданию в стране озерно-товарных рыбных хозяйств.

В своем выступлении в ходе церемонии открытия председатель правления – ректор НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина» Канат Тиреуов отметил, что в числе международных партнеров вуза – три университета Чешской Республики. Докторанты КазАТИУ имеют возможность пройти обучение аквакультуре и стажировку в Южно-Чешском университете города Ческе-Будеевиц.

Павол Шепеляк в свою очередь отметил, что чешская сторона внимательно отслеживает сельскохозяйст­венные тенденции в Казахстане с тем, чтобы иметь возможность своевременно предложить бизнес-сообществу республики чешские товары и технологии.

По мнению дипломата, одним из перспективных направлений сотрудничества является рыбоводство и рыболовство. В Чехии производство рыбы хорошо сбалансировано с возможностями природных ресурсов как для внутреннего использования, так и для экспорта. Накопленный чешскими рыбоводами на протяжении веков и дополненный современными научными достижениями богатый опыт может быть востребован в Казахстане.

В Чехии рыбоводство и рыболовство имеют серьезную научную базу. На профильном факультете Южно-Чешского университета ведутся научные изыскания, сочетающие образовательную и практическую деятельность. Преподаватели и студенты занимаются выращиванием и внедрением новых объектов аквакультуры, тестированием кормов.