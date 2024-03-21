Аквацентр стал международным

Свежий выпуск
85
Бек Нигметов

С днями празднования Наурыза совпало открытие международного казахстанско-чешского научного аквацентра в стенах КазАТИУ им. С. Сейфуллина.

фото предоставлено пресс-службой КазАТИУ

В церемонии его открытия принял участие посол Чешской Республики в Казахстане Павол Шепеляк. Для гостей была устроена ознакомительная экскурсия по секциям аквацентра, где они смогли увидеть бассейны с живой рыбой, аквариу­мы с мальками, ракообразными.

Аквацентр был создан в КазАТИУ в 2009 году на базе факультета лес­ного хозяйства, животного мира и окружающей среды для подготовки специалистов в сфере рыбного хозяйст­ва. Здесь занимаются выращиванием объектов аквакультуры – ряда видов рыб, в числе которых клариевые, африканские сомы, тилапия, осетр, судак.

По информации доцента кафедры охотоведения и рыбного хозяйства факультета Куаныша Сыздыкова, здесь отрабатываются технологии выращивания морепродуктов при замкнутом водоснабжении. Проводится работа по созданию в стране озерно-товарных рыбных хозяйств.

В своем выступлении в ходе церемонии открытия председатель правления – ректор НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина» Канат Тиреуов отметил, что в числе международных партнеров вуза – три университета Чешской Республики. Докторанты КазАТИУ имеют возможность пройти обучение аквакультуре и стажировку в Южно-Чешском университете города Ческе-Будеевиц.

Павол Шепеляк в свою очередь отметил, что чешская сторона внимательно отслеживает сельскохозяйст­венные тенденции в Казахстане с тем, чтобы иметь возможность своевременно предложить бизнес-сообществу республики чешские товары и технологии.

По мнению дипломата, одним из перспективных направлений сотрудничества является рыбоводство и рыболовство. В Чехии производство рыбы хорошо сбалансировано с возможностями природных ресурсов как для внутреннего использования, так и для экспорта. Накопленный чешскими рыбоводами на протяжении веков и дополненный современными научными достижениями богатый опыт может быть востребован в Казахстане.

В Чехии рыбоводство и рыболовство имеют серьезную научную базу. На профильном факультете Южно-Чешского университета ведутся научные изыскания, сочетающие образовательную и практическую деятельность. Преподаватели и студенты занимаются выращиванием и внедрением новых объектов аквакультуры, тестированием кормов.

#Наурыз #открытие #научный аквацентр

Популярное

Все
Семья и школа под общим шаныраком
Гранты, призванные стимулировать деловую активность, некоторые получатели посчитали... безвозмездной помощью нуждающимся
А разве другой поступил бы иначе?
Земли и пастбищ хватит всем
Туркестан, встречай гостей!
Казахстанские интеллектуальные технологии внедряются в таджикское образование
Не столько согрели, сколько «нагрели»
«Резиновые» дома для иностранцев
Куда смотрит школа?
Дебоширишь? Тебя накажут!
И топливо, и химическое сырье
Мечты сельчанки
Качество казахстанских дорог зависит не только от финансирования отрасли, но и от экспертного сопровождения проектов
Как казахстанцы встречают Наурыз мейрамы
Как идет вам тюбетейка!
Основы процветания страны
Музыка, игры, танцы и смех
Групповой этап завершен
Что происходит? А просто весна!
Сохранить бесценное наследие
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь

Читайте также

Доверяй, но проверяй
Кюи звучат на пяти континентах
Включат не всех
Для личностного роста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]