Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге

В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством реализуется комплекс системных мер по модернизации курортных зон, стимулированию инвестиций и расширению транспортной доступности. По итогам 2025 года совокупный вклад отрасли в экономику достиг 5 трлн теңге, а число занятых превысило 600 тыс. человек. Подробнее — в обзоре редакции сайта Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Развитие туризма и укрепление его роли в национальной экономике выходят на качественно новый этап. В Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые ориентиры по раскрытию туристского потенциала страны, повышению конкурентоспособности отрасли, усилению кадровой базы и обеспечению высоких стандартов сервиса во всех точках притяжения путешественников. Глава государства определил четкое распределение задач: регионы отвечают за развитие инфраструктуры, центральные органы – за продвижение Казахстана за рубежом, привлечение иностранных туристов и совершенствование законодательства.

1,3 трлн теңге и 328 проектов: частный капитал наращивает инвестиции в отрасль

В последние годы государственная политика стимулирования инвестиционной активности обеспечила кратный приток средств в туристский сектор. Если в 2023 году объем капиталовложений составлял 787,3 млрд теңге, то в 2024 году он увеличился до 947,5 млрд теңге или на 20,3%, а по итогам 2025 года достиг 1,25 трлн теңге или на 32,6%. В общей сложности за 2024-2025 годы отрасль привлекла свыше 2,2 трлн теңге инвестиций, показав двухлетний рост почти на 60%.

В настоящее время в республике реализуются 328 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,3 трлн теңге. Их поэтапный ввод позволит создать порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест и открыть 25 новых гостиничных комплексов международного уровня, среди которых объекты таких сетей, как Hilton и Mandarin Oriental, а также проект расширения всесезонного горного курорта Oi-Qaragai. Дополнительно прорабатывается строительство 24 отелей мирового уровня в 11 регионах с применением льготного кредитования и инвестиционных преференций.

Параллельно динамично развивается сеть действующих объектов размещения: с 3992 объектов в 2023 году количество объектов выросло до 4482 в 2025 году, а на 1 апреля 2026 года достигла свыше 4,5 тыс. единиц. Объем оказанных ими услуг вырос с 229 млрд теңге в 2023 году до 350,6 млрд теңге в 2025-м. В I квартале 2026 года показатель составил 69,4 млрд теңге, превысив показатели аналогичного период прошлого года на 13,9%.

15,7 млн визитов и расширение географии: динамика въездного и внутреннего потоков

Последовательное открытие авиасообщения и упрощение процедур въезда вызвали устойчивый интерес к Казахстану со стороны зарубежных путешественников. В 2025 году страну посетили 15,7 млн иностранных граждан, против 9,2 млн в 2023 году, из которых 11,1 млн классифицированы как туристы. Расходы зарубежных гостей внутри республики составили $2,9 млрд.

Так, например, проведение V Всемирных игр кочевников в Астане привлекло 12,4 тыс. зарубежных гостей, чьи расходы составили 7,5 млрд теңге. Прямой вклад участников оценивается в $625 тыс. Высокую финансовую отдачу обеспечивают культурные и спортивные события мирового масштаба: концерт Jennifer Lopez в Алматы привлек 7 тыс. иностранных зрителей из 35 стран и принес городу свыше 5 млрд теңге прямых туристских расходов при общем обороте более 10 млрд теңге.

Согласно данным Mastercard, в дни крупных событий в Алматы фиксировался ощутимый рост безналичных расчетов по иностранным картам: на 16% во время матча Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал Мадрид», на 11% на концерте Jennifer Lopez и на 3% на выступлении Backstreet Boys.

Всего за 2025 год в одном только Алматы состоялось 49 концертов зарубежных исполнителей. В 2026 году практика расширилась: проведены концерты Deep Purple, Megadeth, Ricky Martin, Enrique Iglesias, гастроли Cirque du Soleil, а также фестивали Park Live и SOLANA FEST в Астане, где свыше 12 тыс. билетов выкупили иностранцы. Для системного управления направлением Министерством туризма и спорта сформирован Событийный календарь на 2026 год из 55 ключевых мероприятий с запуском платформы event.qaztourism.kz.

Число иностранных граждан, обслуженных непосредственно местами размещения, устойчиво возрастало: с 1 млн человек в 2023 году до 1,29 млн в 2024 году и 1,43 млн в 2025 году. Наибольшую динамику въездного турпотока в 2025 году показали Алматинская область (+29,7%), область Жетісу (+25,88%) и Кызылординская область (+25,5%). Весомый вклад в рост туристического потока внесло упрощение поездок с КНР: по итогам года поток из Китая увеличился на 46,8%, превысив 960 тыс. человек. За I полугодие 2026 года Казахстан принял 7 млн иностранных туристов, где основную долю гостей сформировали Узбекистан – 2,5 млн, Кыргызстан – 1,6 млн и Россия – 1,5 млн.

Внутренний туризм также демонстрирует уверенный рост. Поток граждан Казахстана внутри страны вырос с 7,1 млн человек в 2023 году до 7,8 млн в 2024 году и 8,7 млн в 2025 году или на 10,7% за год. За I квартал 2026 года местами размещения обслужено 1965 тыс. человек (+2,3%), из которых свыше 802 тыс. выбрали ключевые курортные зоны:

Алматинский горный кластер – 509,3 тыс. человек;

Щучинско-Боровская курортная зона – 116,7 тыс. человек;

Мангистауская курортная зона – 53,3 тыс. человек;

Туркестанская зона – 39,4 тыс. человек;

Алтайская зона – 30,3 тыс. человек.

11 тыс. км автодорог и новые воздушные гавани: комплексная инфраструктура курортов

Особое внимание Правительства сосредоточено на расширении транспортной логистики. Вслед за завершением 33 инфраструктурных проектов на 131 млрд теңге (включая развитие зоны «Теплый пляж» в Мангистауской области), в 2026 году дорожными работами охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования. Ремонтом и строительством затронуты подъездные пути к курортам Рахмановские ключи, Кендерли, Баянаул, Зеренда, Кольсай и другим рекреационным точкам.

Существенно укрепляется транспортная связанность отдаленных локаций:

Авиация: возводятся новые региональные туристские аэропорты в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли, восстановлен аэропорт Аркалыка, возобновил эксплуатацию аэропорт Балхаша, модернизируется терминал в Урджаре. На летний сезон организовано 45 субсидируемых авиарейсов в неделю по направлениям на Алаколь, Балхаш, в Туркестан, Бурабай и к побережью Каспийского моря.

Железнодорожное сообщение: для покрытия летнего пикового спроса запущено 15 дополнительных маршрутов, включая 10 составов к побережью озера Алаколь, что за счет наращивания схем поездов обеспечило более 400 тыс. дополнительных пассажирских мест.

Для комплексного освоения ключевых дестинаций утверждена Дорожная карта развития курортных зон на 2026-2029 годы, а также реализуются адресные Комплексные планы для Мангистау, Щучинско-Боровской курортной зоны и Алматинского горного кластера. В рамках Алматинского горного кластера, в частности, закладывается интеграция горнолыжных зон со строительством 30 канатных дорог и 161 км трасс с долгосрочным целевым ориентиром до 5 млн туристов в год.

3,7 млн посетителей нацпарков и «зеленый коридор»: господдержка, экотуризм и реформы

Важно, что с классическим пляжным и горным отдыхом ускоренно развиваются экологический туризм, конные маршруты, автотуризм, агро- и этнотуры. Число гостей в государственных национальных природных парках возросло с 2,4 млн человек в 2023 году до 3,7 млн в 2025 году, а по итогам первого полугодия 2026 года составило 1,7 млн посетителей. На заповедных территориях обустроено и действует 179 туристских маршрутов и 42 экотропы. Для стимулирования семейного туризма с 2026 года введен бесплатный вход в национальные природные парки для детей до 18 лет.

В текущем году Правительством реализован блок нововведений и стимулирующих механизмов:

- образован Координационный совет по вопросам развития туризма;

- введен специализированный «зеленый коридор» на границе и маршрутах для туристских автобусов;

- закреплен правовой статус визит-центров, упорядочена деятельность гидов, экскурсоводов и туристских инструкторов.

Кроме того, действует ряд мер целевой господдержки, в том числе прямое субсидирование туроператоров 15 тыс. теңге за каждого привлеченного иностранного туриста, возмещение затрат на приобретение автотранспорта, субсидирование авиабилетов для несовершеннолетних (Kids Go Free), компенсация расходов на строительство объектов придорожного сервиса, санитарно-гигиенических узлов и закупку техники для горнолыжных баз.