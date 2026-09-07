Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах

В перспективе инициатива охватит более двух тысяч учебных заведений

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Во исполнение поручения Главы государства по расширению сферы реализации единой программы воспитания «Адал азамат» в школах Казахстана ведется работа по формированию единой воспитательной среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации министерства, образовательные пространства дополняются содержательными и наглядными материалами на основе специально разработанного брендбука.

В оформлении школ отражены основные ценности программы «Адал азамат», нормы и ценности Новой Конституции, идеи «Таза Қазақстан», мудрые высказывания великих деятелей, а также изображения природы и достопримечательностей Казахстана. Эта работа направлена на интеграцию ценностей «Адал азамат» в повседневную среду учащихся, формирование у них гражданской ответственности, патриотизма, культуры законопослушания и бережного отношения к окружающей среде.