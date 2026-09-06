Авиацию привлекли к тушению пожара в Маркакольском лесном хозяйстве

На месте работают подразделения МЧС, лесная охрана и сотрудники «Казавиалесоохраны»

Фото: скриншот из видео МЧС

На территории Маркакольского лесного хозяйства тушат природный пожар. Огонь охватил сухую траву и кустарник в труднодоступной местности, передает Kazpravda.kz.

К ликвидации возгорания привлекли около 85 человек и 10 единиц техники. На месте работают сотрудники лесной охраны, подразделения МЧС и специалисты «Казавиалесоохраны».

С воздуха пожар тушат два вертолета «Казавиаспас» МЧС. Еще один вертолет, привлеченный в рамках авиационной охраны лесов, используется для доставки личного состава и мониторинга обстановки.

«Тушение ведется в труднодоступной местности. Работы продолжаются, ситуация находится под контролем задействованных служб», - сообщили в МЧС Казахстана.

Специалисты продолжают работу по ликвидации природного пожара.