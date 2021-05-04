АНК и модель национального строительства Нурсултана Назарбаева: причины успеха и миссия будущего

«Сегодня я хочу двигаться дальше, не останавливаться на этом. …Убежден, что сегодняшнее решение будет служить интересам деятельности ассамблеи и поможет нашему Президенту выстраивать в унисон всю текущую работу и планы на будущее нашей страны, нашего общества, нашего государства», – сказал Елбасы, выступая на сессии.
Ассамблее народа Казахстана в нынешнем году исполнилось 26 лет – возраст «зрелой молодости», по выражению Абая. Сегодня, подводя итоги прошедшего пути, важно еще раз попытаться понять те основные факторы, которые обеспечили успешное развитие АНК и всей казахстанской модели межэтнического согласия, созданной за прошедшие три десятилетия независимости.
Начало большого пути
После распада СССР наша страна столкнулась с беспрецедентным по своим масштабам кризисом, который ставил под угрозу само выживание вновь возникшего молодого государства.
Развал централизованной советской экономики привел в те первые годы к тяжелейшим последствиям. Так, по оценкам ОЭСР, с 1992 по 1995 год ВВП Казахстана сократился более чем на одну треть. Инфляция достигала четырехзначных отметок, а на рынке труда было ликвидировано 1,6 млн рабочих мест, за каждым из которых стояли реальные, живые люди, по которым кризис прошелся своим катком.
Однако еще более серьезные риски исходили из политической сферы. В результате драматических событий ХХ века в начале 1990-х этнические казахи составляли лишь около 40% населения страны. Общество Казахстана представляло собой весьма пеструю и сложную этноконфессиональную мозаику.
Другим фактором для беспокойства были потенциальные угрозы сепаратизма, периодически подогреваемые отдельными зарубежными идеологами, которые еще накануне распада СССР открыто призывали «вернуть» России северные территории Казахстана.
Более того, в процессе распада СССР в различных его концах прогремели кровавые межнациональные конфликты – Карабах и Приднестровье, в непосредственной близости от нас – Ош и Фергана. По этой причине представители нетитульных этносов – не только в Казахстане, а, пожалуй, на всем пространстве бывшего СССР – испытывали вполне естественное чувство тревоги за свое будущее и потребность в гарантиях безопасной и предсказуемой жизни во вновь образованных независимых государствах.
Со своей стороны некоторые политически активные представители титульного казахского этноса, в советский период доведенного до состояния меньшинства на своей собственной земле, порой проявляли максимализм и нетерпение в своем стремлении к восстановлению исторической справедливости – так, как они ее понимали.
На фоне такой картины многие наблюдатели, прежде всего западные, уверенно предрекали Казахстану «великие потрясения» на почве межэтнических и межрелигиозных противоречий. И, надо сказать, в то время такие прогнозы смотрелись вполне реалистичными. Казалось, что молодому государству не удастся избежать серьезнейших межэтнических конфликтов.
Именно в этих условиях было принято, как казалось, недостижимое, но единственно правильное решение: идти по пути «синтеза национального суверенитета казахов и суверенитета Казахстана как единой этнополитической общности». Именно такую формулу предложил Нурсултан Назарбаев в одной из своих самых первых программных публикаций – «Становление и развитие Казахстана как суверенного государства».
Выбор был сделан в пользу гармоничного развития всех этнических групп через «поиск компромиссов и укрепления объединяющих начал», которые впоследствии стали фундаментом формирования новой гражданской идентичности казахстанцев.
По сути, именно предложенные Елбасы идеи толерантности и единства в многообразии в те первые годы независимости смогли заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в результате крушения прежней идеологии, которая на протяжении 70 лет «склеивала» многонациональное советское общество. Назарбаевская формула новой гражданской нации оказалась именно тем решением, которое спасло страну от рисков скатывания в опасную спираль межэтнических противоречий, создав прочный фундамент для мирного и гармоничного развития полиэтничного общества Казахстана.
Первые шаги ассамблеи
В теперь уже далеком 1992-м, выступая на Форуме народов Казахстана в Алматы, Нурсултан Назарбаев впервые выдвинул идею создания принципиально нового общественного института, который «отражал бы весь спектр чаяний, идеалов и интересов всех народов Казахстана». Именно это выступление Елбасы заложило основу для создания Ассамблеи народов Казахстана 3 года спустя.
По задумке Первого Президента государство нуждалось в некой постоянно действующей общественной платформе, которая помогла бы в цивилизованной форме реализовать запросы и интересы различных этнических групп, а также эффективно доносить их до высшего руководства страны.
Таким образом, создавался взаимовыгодный механизм: представители всех этносов получали политические гарантии соблюдения своих базовых прав и интересов, а государство – возможность постоянного мониторинга и контроля над межэтнической ситуацией в стране.
В марте 1995 года Нурсултан Назарбаев, окончательно убедившись в правильности своего выбора, принял историческое решение – придать этому общественному механизму статус консультативного органа при Президенте страны. Так родилась Ассамблея народов Казахстана.
Филиалы новой структуры со статусом консультативно-совещательных органов при главах областей были оперативно созданы во всех регионах страны. Это помогло прочно встроить ассамблею во властную вертикаль государства и придать практическую направленность ее работе.
Примечательно, что уже спустя 3 года, в 1998-м, в соседней России была учреждена Ассамблея народов Российской Федерации. Так использование казахстанского опыта послужило лучшим наглядным доказательством признания его эффективности.
В 2007 году АНК была переименована в Ассамблею народа Казахстана («народа» – уже в единственном числе, что подчеркивало единство всех казахстанцев) и обрела статус конституционного органа. Ассамблея получила право выдвигать 9 депутатов – представителей этнических общин – в Мажилис Парламента РК, что придало ей еще большие политический вес и значение.
В последующие годы ассамблея вполне оправдала возложенные на нее ожидания. Помимо собственно межэтнических вопросов, АНК не раз выступала в качестве политической площадки, на которой выдвигались судьбоносные для нашей страны инициативы. В результате механизм АНК стал неотъемлемой частью более обширного процесса политической модернизации страны.
Сегодня АНК является без преувеличения стержневым элементом казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Ключевым «секретом» ее успеха стало то, что этносы Казахстана на протяжении всех прошедших лет имели возможность ощущать себя не объектами, а субъектами политики государства, принимать активное и деятельное участие в процессе принятия всех важнейших решений.
Бесспорным достижением этой политики можно считать то, что в нашей стране за прошедшие годы оказалась выработана особая «культура межэтнических отношений». Сам факт того, что за три десятилетия в Казахстане не произошло ни одного масштабного конфликта на этноконфессиональной или сепаратистской почве, как это случилось в целом ряде бывших советских республик, лучше всяких слов доказывает правильность стратегических решений, принятых Елбасы в первые же годы независимости.
В качестве одного из ярких примеров успешной работы АНК последнего времени можно вспомнить достойное поведение армянской и азербайджанской общин Казахстана во время недавней войны в Нагорном Карабахе. Несмотря на очевидный эмоциональный накал, обе общины четко показали, что казахстанское гражданство для них первично по сравнению с этнической лояльностью, не только не допустив конфликтов между представителями диаспор, но даже сделав попытку выступить с совместной миротворческой инициативой.
Дилемма идентичности: индивидуальное «я» против коллективного «мы»
Успешность казахстанского опыта особенно очевидна на фоне текущего кризиса так называемого мультикультурализма на Западе и в мире в целом. Как известно, в основе данной концепции лежала идея, согласно которой различные культурные элементы могут существовать полностью параллельно с доминантной культурой – в то время как от государства требуется лишь обеспечение индивидуальных гражданских прав каждого.
Пионером данного подхода, призванного решить проблему интеграции мигрантов, стала Канада, которая еще в 1971 году объявила о реализации политики мультикультурализма. В дальнейшем схожая политика стала проводиться в США и странах Западной Европы.
Однако в 2010 году сразу три европейских лидера, а именно премьеры ФРГ и Великобритании, а также Президент Франции, поочередно заявили о полном провале мультикультурализма, а также о необходимости более решительных действий по интеграции мигрантов в европейскую культуру. Перефразируя слова экс-президента Франции Николя Саркози, власти слишком много думали о самобытности прибывших и забыли о самобытности страны, которая их принимала.
Таким образом, западный подход, который делал ставку на многообразие без должного внимания к вопросу единства, в итоге не только не стал решением проблем в сфере этнонациональной политики, но и породил новые огромные вызовы.
Увлеченность различными формами групповой идентичности по расовым, этническим, социальным и другим разделяющим признакам привела к глубокой и опасной фрагментации западных обществ, к формированию недоверия и повышенной агрессии между различными группами.
Наиболее гротескные формы это явление приняло сегодня в США. На их негативном опыте мы можем видеть, как любую, даже изначально правильную идею, можно довести до абсурда.
Если в начале 1960-х годов, когда зарождались движения в пользу защиты прав афроамериканцев, главной задачей было предоставление равных прав и возможностей для всех, то позже акцент сместился в пользу предоставления привилегий отдельным группам населения, согласно их расовой, культурной и другой принадлежности.
Как следствие, белое консервативное население США сегодня чувствует себя все более ущемленным и неуверенным в своем будущем. При этом доминирующий дискурс так называемой политкорректности превратился в орудие «либеральной цензуры», наказывающей всех, чьи взгляды не соответствуют стандартам нового морального мэйнстрима.
Во многом именно эти перекосы, вызванные политикой радикального либерализма, и стали причиной победы Дональда Трампа в 2016 году. Схожие факторы – точнее, протестная реакция на них «молчаливого большинства» – привела к взрывному росту популярности крайне правых национал-популистов в целом ряде стран Европы.
Сегодня, наблюдая за неудачным опытом США и Европы, мы можем уверенно сказать, что ключевая причина успеха казахстанской модели общественного согласия состоит именно в оптимальности баланса между сохранением этнической самобытности и формированием чувства общегражданского единства.
Рецепт успеха Казахстана: равные возможности и общие ценности
С первых лет независимости ключевой акцент в этнонациональной политике страны был сделан на предоставление равных возможностей для самореализации граждан, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности. Именно эти факторы заложили основу для формирования единой нации в Казахстане, где ключевую роль играют не этнические, а гражданские ценности, которые близки каждому казахстанцу.
Одним из центральных интеграционных элементов в казахстанской модели стала идеология модернизации, предложенная Нурсултаном Назарбаевым.
Именно в этом контексте следует рассматривать стратегические инициативы Первого Президента, такие как «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050». И совершенно закономерно, что в Плане нации «100 конкретных шагов» именно за АНК закреплена ключевая роль в реализации пятого направления институциональных реформ – «Нация единого будущего».
Политика казахстанского государства в этнонациональной сфере вообще никогда не была «вещью в себе и для себя», она всегда осуществлялась в общем контексте цельной стратегии развития.
Наиболее ярким, можно сказать, «классическим» примером реализации этой стратегии можно считать строительство новой столицы – Астаны, ныне Нур-Султана. Этот грандиозный проект не только стал одним из драйверов развития экономики Казахстана, но и вдохновил все казахстанское общество, создав своего рода «плавильный котел» для молодых и амбициозных выходцев из всех регионов страны и для представителей всех этносов.
По мере того, как идет вперед историческое время, сама жизнь создает новые бренды и символы, все теснее сплачивающие казахстанцев всех этносов. Так, общей гордостью становятся такие всемирно известные звезды музыки и спорта из Казахстана, как Димаш Кудайберген и Геннадий Головкин. Их этническая принадлежность уже не играет никакой роли – как и этническая принадлежность тех, кто их любит.
При этом стоит отметить, что Елбасы с самого начала 1990-х годов всегда подчеркивал особую миссию и ответственность казахов в объединении полиэтнического общества Казахстана. Сегодня актуальность данного тезиса возрастает на фоне наблюдаемых демографических изменений: казахи уже составляют 70% в структуре населения Казахстана. Происходящая трансформация отображается в растущем статусе и популярности казахского языка, а также в возрождении культуры и истории казахского народа.
При этом освобождение от старых шаблонов, в свое время навязанных советским режимом и в целом идеологией европоцентризма, позволяет сегодня, расширяя горизонты пространства и времени, переосмысливать историю казахского народа в объединяющем ключе.
Программа «Рухани жаңғыру», статья Елбасы «Семь граней Великой степи», празднование 750-летия Золотой Орды – все эти начинания были обращены не только к казахам, но и ко всем этносам Казахстана, объединенным общей историей срединной Евразии, в которой вместе жили и творили предки многих народов, составляющих современную казахстанскую нацию.
...За годы независимости Казахстан достиг впечатляющих успехов в достижении межэтнического мира и согласия. Однако вместе с этим пришло и осознание того факта, что прежние достижения при всей их непреходящей ценности сами по себе – лишь необходимое условие для качественного прорыва к созданию единой гражданской нации на базе общих ценностей и объединяющих идеологем.
И если этот прорыв не будет сделан, может возникнуть опасность потерять уже достигнутое. Так, стоя на движущемся вниз эскалаторе, необходимо быстро бежать вверх даже для того, чтобы оставаться на месте. Остановиться – значит съехать вниз. Аналогично и в национальной политике: нужно прилагать постоянные усилия даже для того, чтобы сохранить достигнутое, не говоря уже о том, чтобы добиваться новых успехов.
За 30 лет независимости Казахстан успешно выстроил собственную уникальную модель общественного согласия в условиях этнически и конфессионально разнородного общества. В огромной мере это личная историческая заслуга Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. И Ассамблея народа Казахстана – один из его самых успешных проектов.
Историческая ответственность за полноценную реализацию огромных возможностей, заложенных в созданной Елбасы модели национального единства, теперь возлагается на новое поколение казахстанских политиков и, в более широком смысле, на всех нас, на казахстанское общество в целом.
Наш долг – оказаться достойными возложенной на нас грандиозной миссии. Эта ноша нелегка, но именно она придает смысл нашим повседневным действиям, дает нам коллективное чувство цели.