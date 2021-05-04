АНК и модель национального строительства Нурсултана Назарбаева: причины успеха и миссия будущего

«Сегодня я хочу двигаться дальше, не останавливаться на этом. …Убежден, что сегодняшнее решение будет служить интересам деятельности ассамб­леи и поможет нашему Президенту выстраивать в унисон всю текущую работу и планы на будущее нашей страны, нашего общества, нашего государства», – сказал Елбасы, выступая на сессии.

Ассамблее народа Казахстана в нынешнем году исполнилось 26 лет – возраст «зрелой молодости», по выражению Абая. Сегодня, подводя итоги прошедшего пути, важно еще раз попытаться понять те основные факторы, которые обеспечили успешное развитие АНК и всей казахстанской модели межэтнического согласия, созданной за прошедшие три десятилетия независимости.

Начало большого пути

После распада СССР наша страна столкнулась с беспрецедентным по своим масштабам кризисом, который ставил под угрозу само выживание вновь возникшего молодого государства.

Развал централизованной советской экономики привел в те первые годы к тяжелейшим последствиям. Так, по оценкам ОЭСР, с 1992 по 1995 год ВВП Казахстана сократился более чем на одну треть. Инфляция достигала четырехзначных отметок, а на рынке труда было ликвидировано 1,6 млн рабочих мест, за каждым из которых стояли реальные, живые люди, по которым кризис прошелся своим катком.

Однако еще более серьезные риски исходили из политичес­кой сферы. В результате драматических событий ХХ века в начале 1990-х этнические казахи составляли лишь около 40% населения страны. Общество Казахстана представляло собой весьма пеструю и сложную этноконфессиональную мозаику.

Другим фактором для беспокойства были потенциальные угрозы сепаратизма, периодичес­ки подогреваемые отдельными зарубежными идеологами, которые еще накануне распада СССР открыто призывали «вернуть» России северные территории Казахстана.

Более того, в процессе распада СССР в различных его концах прогремели кровавые межнацио­нальные конфликты – Карабах и Приднестровье, в непосредственной близости от нас – Ош и Фергана. По этой причине представители нетитульных этносов – не только в Казахстане, а, пожалуй, на всем пространстве бывшего СССР – испытывали вполне естественное чувство тревоги за свое будущее и пот­ребность в гарантиях безопасной и предсказуемой жизни во вновь образованных независимых государствах.

Со своей стороны некоторые политически активные представители титульного казахского этноса, в советский период доведенного до состояния меньшинства на своей собственной земле, порой проявляли максимализм и нетерпение в своем стремлении к восстановлению исторической справедливости – так, как они ее понимали.

На фоне такой картины многие наблюдатели, прежде всего западные, уверенно предрекали Казахстану «великие потрясения» на почве межэтнических и межрелигиозных противоречий. И, надо сказать, в то время такие прогнозы смотрелись вполне реалистичными. Казалось, что молодому государству не удастся избежать серьезнейших меж­этнических конфликтов.

Именно в этих условиях было принято, как казалось, недос­тижимое, но единственно правильное решение: идти по пути «синтеза национального суверенитета казахов и суверенитета Казахстана как единой этнополитической общности». Именно такую формулу предложил Нурсултан Назарбаев в одной из своих самых первых программных публикаций – «Становление и развитие Казахстана как суверенного государства».

Выбор был сделан в пользу гармоничного развития всех этнических групп через «поиск компромиссов и укрепления объединяющих начал», которые впоследствии стали фундаментом формирования новой гражданской идентичности казахстанцев.

По сути, именно предложенные Елбасы идеи толерантности и единства в многообразии в те первые годы независимости смогли заполнить идеологичес­кий вакуум, образовавшийся в результате крушения прежней идеологии, которая на протяжении 70 лет «склеивала» многонациональное советское общество. Назарбаевская формула новой гражданской нации оказалась именно тем решением, которое спасло страну от рисков скатывания в опасную спираль межэтнических противоречий, создав прочный фундамент для мирного и гармоничного развития полиэтничного общества Казахстана.

Первые шаги ассамблеи

В теперь уже далеком 1992-м, выступая на Форуме народов Казахстана в Алматы, Нурсултан Назарбаев впервые выдвинул идею создания принципиально нового общественного института, который «отражал бы весь спектр чаяний, идеалов и интересов всех народов Казахстана». Именно это выступление Елбасы заложило основу для создания Ассамблеи народов Казахстана 3 года спустя.

По задумке Первого Президента государство нуждалось в некой постоянно действующей общественной платформе, которая помогла бы в цивилизованной форме реализовать запросы и интересы различных этничес­ких групп, а также эффективно доносить их до высшего руководства страны.

Таким образом, создавался взаимовыгодный механизм: представители всех этносов получали политические гарантии соблюдения своих базовых прав и интересов, а государство – возможность постоянного мониторинга и контроля над межэтнической ситуацией в стране.

В марте 1995 года Нурсултан Назарбаев, окончательно убедившись в правильности своего выбора, принял историческое решение – придать этому общественному механизму статус консультативного органа при Президенте страны. Так родилась Ассамблея народов Казахстана.

Филиалы новой структуры со статусом консультативно-совещательных органов при главах областей были оперативно соз­даны во всех регионах страны. Это помогло прочно встроить ассамблею во властную вертикаль государства и придать практическую направленность ее работе.

Примечательно, что уже спус­тя 3 года, в 1998-м, в соседней России была учреждена Ассамб­лея народов Российской Федерации. Так использование казахстанского опыта послужило лучшим наглядным доказательством признания его эффективности.

В 2007 году АНК была пере­именована в Ассамблею народа Казахстана («народа» – уже в единственном числе, что подчеркивало единство всех казах­станцев) и обрела статус конституционного органа. Ассамблея получила право выдвигать 9 депутатов – представителей этнических общин – в Мажилис Парламента РК, что придало ей еще большие политический вес и значение.

В последующие годы ассамб­лея вполне оправдала возложенные на нее ожидания. Помимо собственно межэтнических воп­росов, АНК не раз выступала в качестве политической площадки, на которой выдвигались судьбоносные для нашей страны инициативы. В результате механизм АНК стал неотъемлемой частью более обширного процесса политической модернизации страны.

Сегодня АНК является без преувеличения стержневым элементом казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Ключевым «секретом» ее успеха стало то, что этносы Казахстана на протяжении всех прошедших лет имели возможность ощущать себя не объектами, а субъектами политики государства, принимать активное и деятельное участие в процессе принятия всех важнейших решений.

Бесспорным достижением этой политики можно считать то, что в нашей стране за прошедшие годы оказалась выработана особая «культура межэтнических отношений». Сам факт того, что за три десятилетия в Казахстане не произошло ни одного масштабного конфликта на этноконфессиональной или сепаратистской почве, как это случилось в целом ряде бывших советских республик, лучше всяких слов доказывает правильность стратегических решений, принятых Елбасы в первые же годы независимости.

В качестве одного из ярких примеров успешной работы АНК последнего времени можно вспомнить достойное поведение армянской и азербайджанской общин Казахстана во время недавней войны в Нагорном Карабахе. Несмотря на очевидный эмоциональный накал, обе общины четко показали, что казахстанское гражданство для них первично по сравнению с этнической лояльностью, не только не допустив конфликтов между представителями диаспор, но даже сделав попытку выступить с совместной миротворческой инициативой.

Дилемма идентичности: индивидуальное «я» против коллективного «мы»

Успешность казахстанского опыта особенно очевидна на фоне текущего кризиса так называемого мультикультурализма на Западе и в мире в целом. Как известно, в основе данной концепции лежала идея, согласно которой различные культурные элементы могут существовать полностью параллельно с доминантной культурой – в то время как от государства требуется лишь обеспечение индивидуальных гражданских прав каждого.

Пионером данного подхода, призванного решить проблему интеграции мигрантов, стала Канада, которая еще в 1971 году объявила о реализации политики мультикультурализма. В дальнейшем схожая политика стала проводиться в США и странах Западной Европы.

Однако в 2010 году сразу три европейских лидера, а именно премьеры ФРГ и Велико­британии, а также Президент Франции, поочередно заявили о полном провале мультикультурализма, а также о необходимости более решительных действий по интеграции мигрантов в европейскую культуру. Перефразируя слова экс-президента Франции Николя Саркози, власти слишком много думали о самобытности прибывших и забыли о самобытности страны, которая их принимала.

Таким образом, западный подход, который делал ставку на многообразие без должного внимания к вопросу единства, в итоге не только не стал решением проблем в сфере этнонациональной политики, но и породил новые огромные вызовы.

Увлеченность различными формами групповой идентичности по расовым, этническим, социальным и другим разделяющим признакам привела к глубокой и опасной фрагментации западных обществ, к формированию недоверия и повышенной агрессии между различными группами.

Наиболее гротескные формы это явление приняло сегодня в США. На их негативном опыте мы можем видеть, как любую, даже изначально правильную идею, можно довести до абсурда.

Если в начале 1960-х годов, когда зарождались движения в пользу защиты прав афроамериканцев, главной задачей было предоставление равных прав и возможностей для всех, то поз­же акцент сместился в пользу предоставления привилегий отдельным группам населения, согласно их расовой, культурной и другой принадлежности.

Как следствие, белое консервативное население США сегодня чувствует себя все более ущемленным и неуверенным в своем будущем. При этом доминирующий дискурс так называемой политкорректности превратился в орудие «либеральной цензуры», наказывающей всех, чьи взгляды не соответствуют стандартам нового морального мэйнстрима.

Во многом именно эти перекосы, вызванные политикой радикального либерализма, и стали причиной победы Дональда Трампа в 2016 году. Схожие факторы – точнее, протестная реакция на них «молчаливого большинства» – привела к взрывному росту популярнос­ти крайне правых национал-популистов в целом ряде стран Европы.

Сегодня, наблюдая за неудачным опытом США и Европы, мы можем уверенно сказать, что ключевая причина успеха казахстанской модели общественного согласия состоит именно в оптимальности баланса между сохранением этнической самобытности и формированием чувства общегражданского единства.

Рецепт успеха Казахстана: равные возможности и общие ценности

С первых лет независимости ключевой акцент в этнонациональной политике страны был сделан на предоставление равных возможностей для самореа­лизации граждан, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности. Именно эти факторы заложили основу для формирования единой нации в Казахстане, где ключевую роль играют не этнические, а гражданские ценности, которые близки каждому казахстанцу.

Одним из центральных инте­грационных элементов в казах­станской модели стала идеология модернизации, предложенная Нурсултаном Назарбаевым.

Именно в этом контексте следует рассматривать стратегические инициативы Первого Президента, такие как «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050». И совершенно закономерно, что в Плане нации «100 конкретных шагов» именно за АНК закреплена ключевая роль в реализации пятого направления институциональных реформ – «Нация единого будущего».

Политика казахстанского государства в этнонациональной сфере вообще никогда не была «вещью в себе и для себя», она всегда осуществлялась в общем контексте цельной стратегии развития.

Наиболее ярким, можно сказать, «классическим» примером реализации этой стратегии можно считать строительство новой столицы – Астаны, ныне Нур-Султана. Этот грандиозный проект не только стал одним из драйверов развития экономики Казахстана, но и вдохновил все казахстанское общество, создав своего рода «плавильный котел» для молодых и амбициозных выходцев из всех регионов страны и для представителей всех этносов.

По мере того, как идет вперед историческое время, сама жизнь создает новые бренды и символы, все теснее сплачивающие казахстанцев всех этносов. Так, общей гордостью становятся такие всемирно известные звезды музыки и спорта из Казахстана, как Димаш Кудайберген и Геннадий Головкин. Их этническая принадлежность уже не играет никакой роли – как и этничес­кая принадлежность тех, кто их любит.

При этом стоит отметить, что Елбасы с самого начала 1990-х годов всегда подчеркивал особую миссию и ответственность казахов в объединении полиэтнического общества Казахстана. Сегодня актуальность данного тезиса возрастает на фоне наблюдаемых демографических изменений: казахи уже составляют 70% в структуре населения Казахстана. Происходящая трансформация отображается в растущем статусе и популярности казахского языка, а также в возрождении культуры и истории казахского народа.

При этом освобождение от старых шаблонов, в свое время навязанных советским режимом и в целом идеологией европоцент­ризма, позволяет сегодня, расширяя горизонты пространства и времени, переосмысливать историю казахского народа в объединяющем ключе.

Программа «Рухани жаңғыру», статья Елбасы «Семь граней Великой степи», празднование 750-летия Золотой Орды – все эти начинания были обращены не только к казахам, но и ко всем этносам Казахстана, объединенным общей историей срединной Евразии, в которой вместе жили и творили предки многих народов, составляющих современную казахстанскую нацию.

...За годы независимости Казахстан достиг впечатляющих успехов в достижении межэтнического мира и согласия. Однако вместе с этим пришло и осознание того факта, что прежние достижения при всей их непреходящей ценности сами по себе – лишь необходимое условие для качественного прорыва к созданию единой гражданской нации на базе общих ценностей и объединяющих идеологем.

И если этот прорыв не будет сделан, может возникнуть опас­ность потерять уже достигнутое. Так, стоя на движущемся вниз эскалаторе, необходимо быстро бежать вверх даже для того, чтобы оставаться на месте. Остановиться – значит съехать вниз. Аналогично и в национальной политике: нужно прилагать постоянные усилия даже для того, чтобы сохранить достигнутое, не говоря уже о том, чтобы добиваться новых успехов.

За 30 лет независимости Казахстан успешно выстроил собственную уникальную модель общественного согласия в условиях этнически и конфессионально разнородного общества. В огромной мере это личная историческая заслуга Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана ­Абишевича Назарбаева. И Ассамб­лея народа Казахстана – один из его самых успешных проектов.

Историческая ответственность за полноценную реализацию огромных возможностей, заложенных в созданной Елбасы модели национального единства, теперь возлагается на новое поколение казахстанских политиков и, в более широком смысле, на всех нас, на казах­станское общество в целом.

Наш долг – оказаться достойными возложенной на нас грандиозной миссии. Эта ноша нелегка, но именно она придает смысл нашим повседневным действиям, дает нам коллективное чувство цели.