Ассамблея создала в стране климат доверия

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Об уникальном опыте АНК шла речь на международной научно-практической конференции в Астане

фото Виктора Федюнина

«Политика единства и солидарности в Казахстане: опыт и перспективы». Такое название организаторы – Ассамблея народа Казахстана, Институт истории государства Комитета науки Министерства науки и высшего образования и Национальный музей РК – дали конференции, открывающей череду мероприятий в рамках празднования 30-летия уникальной казахстанской структуры.

Как отметил вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки, благодаря деятельности АНК Казахстан смог успешно реализовать многие социально-экономические реформы, укрепить государственность и создать условия для гармоничного развития общества. В то же время, помимо АНК, в формирование политики мира и согласия вовлечены все госорганы и неправительственные объединения страны, за прошедшие годы созданы законодательные, управленческие, общественные институциональные механизмы укрепления согласия и единства.

Изначально АНК создавалась для представления интересов этносов, проживающих в Казахстане, но сегодня, как подчеркнула заместитель заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Анастасия Щегорцова, она выполняет более сложные задачи – интеграцию этносов в единое сообщество на основе гражданства и общих ценностей.

– Как отметил Президент Казахстана в Послании народу, прочное единство стало основой для сохранения независимости и улучшения благосостояния граждан. Политика мира и согласия доказала, что единство народа – мощный фактор развития государственности, – подчеркнула Анастасия Щегорцова.

Ассамблея включает в себя более тысячи этнокультурных объединений, свыше 1 500 советов матерей, аксакалов, молодежных организаций и научно-экс­пертных групп, молодежную организацию «Ассамблея жастары», центры медиации, Ассоциацию кафедр АНК, 34 дома дружбы, действующих во всех регионах страны.

– На новом этапе развития страны произошел переход от реформирования политических институтов госуправления к реформированию самого общества, системы общественных ценностей и общественного сознания. Представители всех казахстанских этносов стали активными участниками этих глубоких исторически важных процессов. Укрепление межнационального согласия является одним из условий масштабных преобразований, которые неразрывно связаны одной сквозной идеей – строительство Справедливого Казахстана, – отметила Анастасия Щегорцова. – Сегодня всем очевидна прямая связь между укреплением единства и согласия в нашей стране и масштабной программой политичес­ких реформ, которые выводят на первый план гражданскую идентичность.

С переходом страны на новый этап развития реформы коснулись и самой ассамблеи. Изменилось ее парламентское представительство: сегодня пять депутатов Сената, назначенных Президентом, представляют интересы АНК в системе законодательной ветви власти.

– Миссия ассамблеи – строить стабильное и гармоничное общество. Этот процесс требует научного осмысления, и нынешняя конференция – важный шаг на данном пути. Идеи, которые прозвучали здесь, дадут новый импульс политике единства и солидарности, – добавила спикер.

Участники конференции отметили, что гармонизация межэтнических отношений стала важным результатом политики мира и согласия. Были представлены инициативы по укреплению общественных ценностей, расширению международного сотрудничества и повышению роли государственного языка.

Депутат Сената Нурия Ниязова рассказала о роли Ассамблеи народа Казахстана в разработке и реализации законопроектов, направленных на поддержание внутренней стабильности и развитие многообразия культур. Два года назад по поручению Президента было создано депутатское объединение для укрепления единства и общественного согласия. Так в Парламенте появилась депутатская группа «Бірлік», в состав которой вошли 10 сенаторов и 20 мажилисменов, из которых 16 являются членами АНК.

– Депутатская группа активно взаимодействует с министерствами и местными исполнительными органами, разрабатывая рекомендации, направленные на улучшение социальной и национальной политики. Ассамблея продолжает воплощать идеологию «слышащего государства», обеспечивая поддержку каждому этносу и содействуя гармоничному развитию всех граждан Казахстана, – рассказала Нурия Ниязова.

Она также отметила, что важной задачей депутатов является поддержка власти и укрепление внутренней стабильности через развитие многообразия культур и традиций. Ведь суть уникальной казахстанской модели межнационального единства как раз и заключается во включении всех этнокультурных групп в единую казахстанскую нацию.

По мнению директора Института прик­ладных этнополитических исследований Талгата Калиева, ассамблея – уникальный инструмент, который позволяет поддерживать диалог и предупреждать конфликты. Благодаря деятельности АНК в Казахстане не было ни одного конфликта, который можно было бы назвать межэтническим.

– Казахстан, имея в составе населения более 100 этносов, смог создать уникальный климат доверия и взаимопонимания, который отличает страну на международной арене. Даже те народы, которые за пределами нашей страны имеют глубокие исторические разногласия, в Казахстане находят общий язык и дружат. Это стало возможным благодаря историческим традициям нашего народа и деятельности ассамблеи, – добавил Талгат Калиев. – Ассамблея стала примером для всего мира, показывая, как можно выстраивать органичные отношения между этносами. Сегодня государственный язык выступает мощным инструментом коммуникации, объединяющим представителей разных этносов.

Цель международной научно-практической конференции – не только анализ опыта Ассамблеи народа Казахстана в укреплении межэтнического согласия и общенационального единства, но и выявление современных вызовов и перс­пектив, а также разработка рекомендаций по развитию политики единства и солидарности в условиях глобальных изменений. Участники конференции отметили необходимость усиления информационно-разъяснительной работы по продвижению государственной политики в области межэтнических отношений и активизации просветительской деятельности.

По итогам конференции были приняты рекомендации, в которых участники обозначили ряд основных направлений предстоящей работы. Также намечен курс на расширение взаимодействия общества, госорганов и научно-экспертного сообщества для обеспечения широкой поддержки государственной этнополитики.

То, что АНК сегодня придает большое значение сотрудничеству с научным сообществом, было очевидно уже по повестке дня конференции и ее спикерам.

Так, выступление ректора университета «Туран», президента Ассоциации высших учебных заведений РК, профессора, академика Рахмана Алшанова было посвящено актуальной на сегодняшний день проблеме – влиянию различных религиозных течений на формирование традиционных ценностей.

Профессор Софийского университета им. святого Климента Охридского (Болгария), доктор политических наук Татьяна Дронзина рассказала об основах медиации и ее значении в решении социальных и общественных конфликтов, отметив вклад АНК в развитие этого направления с точки зрения формирования условий для дипломатии этносов.

С интересом были восприняты док­лады профессора кафедры восточных исследований Варшавского университета Анджея Вежбицки, профессора кафед­ры востоковедения и политических наук Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Рафика Усманова, директора Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжона Сабирова. О достижениях казахстанской модели межнационального согласия, вызовах и угрозах говорил директор Института истории государства Нурбек Пусырманов.

На конференции были озвучены важные тезисы, касающиеся повышения роли государственного языка как инструмента межэтнического общения, широкого внедрения опыта этномедиа­ции, продолжения международного сот­рудничества в области этнополитики для обмена опытом с другими странами.

В ходе конференции была организована выездная выставка архивных документов, книг, этнических газет и журналов, пос­вященная 30-летней истории Ассамблеи народа Казахстана.

#Астана #АНК #конференция

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