Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи

Главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

В своем обращении президент отметил значимось праздника. 

"Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.

Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи.

Православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних", - отметил Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в основе развития нашей страны находится национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации.

"Принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты.

Убежден, что общая ответственность за будущее нашей Родины поможет нам преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.

Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!", - пожелал Президент. 

Популярное

Все
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Потенциал научных возможностей
В Астане изменили схему движения автобусов
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Легких прогулок не ожидается
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Акмарал Ерекешева принесла Казахстану бронзу турнира во Франции
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечате…
Президенты Казахстана и Узбекистана посетили предприятие хл…
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили хакатон по искусст…
Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд ист…

