Казахстанская наука все чаще ассоциируется с молодыми исследователями, которые работают на стыке технологий и практики

Ученые не ограничиваются теорией и стремятся создавать решения, которые можно применять в реальной жизни. Сегодня около 46% исследователей Казахстана составляют представители молодого поколения, передает Kazpravda.kz.

Они публикуются в международных журналах, получают патенты и участвуют в научных проектах. При этом их работа все чаще выходит за рамки лабораторий и становится частью экономики и общества. В стране действует около 425 научных организаций, где развивается эта среда.

Молодые учёные

Айдархан и Сулеймен Каимовы - братья, которые уже успели заявить о себе в инженерии и информационных технологиях. Айдархан специализируется на кибербезопасности, имеет более 40 публикаций и несколько международных патентов. Его работы цитируются за пределами страны, а сам он регулярно участвует в международных конференциях. Сулеймен развивает интеллектуальные системы и прикладные технологии, которые находят применение в промышленности, образовании и экологических проектах. Он совмещает исследования с обучением молодых специалистов, передавая опыт новым поколениям ученых.

Назерке Бердикул работает над строительными материалами и инженерными системами. Она исследует способы улучшения свойств бетона с использованием химических добавок и разрабатывает новые экологичные материалы для строительства. Ее работа имеет прямое применение в инфраструктурных проектах и устойчивом развитии городов. В 2023 году Назерке получила международную награду «Лучший молодой ученый СНГ», а также получила патент на собственную разработку.

Маулен Бектурганов работает в сфере инженерии и создает бионические протезы. Он основал собственную компанию и разработал первый протез руки в Казахстане. Это решение позволяет сделать такие технологии более доступными и дешевле аналогов в несколько раз.

Дана Молжигит сочетает науку, дизайн и экологию в своих проектах. Она использует биологические материалы, чтобы переосмыслить традиционное представление о архитектуре и дизайне предметов. Ее работы не наносят вреда природе, а одновременно демонстрируют, как наука может быть красивой и практичной.

Мухит Кулмаганбетов развивает медицинские технологии и основал стартап по диагностике заболеваний сетчатки глаза. Его разработка позволяет выявлять возрастные болезни на ранней стадии без болезненных процедур и дорогого оборудования. Проект принес ученому международное признание - в 2025 году он получил премию Hong Kong ICT Awards в категории ICT Startup Award - Hardware and Device.

Международный опыт и поддержка

Большинство молодых ученых проходят стажировки за рубежом, участвуют в международных проектах и сотрудничают с ведущими университетами мира. Ежегодно около 250 молодых исследователей имеют возможность работать в престижных научных центрах. Это позволяет им перенимать опыт, расширять профессиональные горизонты и внедрять новые методы и технологии в Казахстане.

Государственная поддержка делает научную карьеру более устойчивой. Финансирование науки в стране достигло 252,5 млрд тенге, а молодые ученые получают гранты, стипендии и даже жилье для работы и жизни. Такие меры помогают удерживать талантливых специалистов и стимулируют их к новым открытиям.

Для молодых ученых наука - это шанс создавать и открывать новое, видеть результаты своей работы и влиять на развитие страны. Многие предпочитают не вести активную публичную жизнь, но их достижения доступны через Google Scholar, ResearchGate, ORCID и страницы университетов.

Молодое поколение ученых привносит свежие идеи, внедряет инновации и ищет практическое применение исследованиям. Их работа соединяет технологии, экономику и повседневную жизнь, делая науку инструментом развития страны и укрепления международного авторитета Казахстана.