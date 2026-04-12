Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповых упражнениях на этапе Кубка мира, проходящем в Ташкенте.

Это первая награда национальной команды на текущем турнире. Казахстанские гимнастки показали результат 51,25 балла и заняли второе место, уступив сборной Китая (55,90). Третьими стали нейтральные спортсмены с результатом 51,10 балла.

«Спустя четыре года спортсменки вновь поднялись на пьедестал в групповых упражнениях. В состав команды вошли Жасмин Жунисбаева, Аида Хакимжанова, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Кенес и Айзере Нурмагамбетова. С результатом 51,25 балла они заняли второе место», - сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Напомним, в 2022 году на этапе Кубка мира в Ташкенте казахстанская команда также поднималась на пьедестал, завоевав бронзовую медаль в групповых упражнениях.