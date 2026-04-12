В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий

С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, за три месяца ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории, из них 10 занимались производством синтетических наркотиков, 24 - фито. В частности, две лаборатории выявлены в Талдыкоргане, где деятельность организовали иностранные граждане с координацией через DarkNet.

«За три месяца текущего года ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории. В целом из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, включая 840 килограммов синтетики, что составляет свыше трёх миллионов разовых доз. Для изготовления синтетических наркотиков не допущено 11 тонн прекурсоров. Ущерб наркобизнесу превысил 29 миллиардов тенге», - сообщили в МВД.

Также в рамках борьбы с наркопреступностью заблокировано около шести тысяч казахстанских и 108 тысяч иностранных банковских счетов, по которым ограничены все виды транзакций. Заморожены денежные средства на сумму 93 млн тенге.

В ведомстве подчеркнули, что работа по противодействию наркобизнесу продолжается.

 

Популярное

Все
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Астане изменили схему движения автобусов
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Потенциал научных возможностей
В Казахстане ухудшится погода в ближайшие дни
В Костанае стартовало масштабное строительство стадиона и эко-парка
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Легких прогулок не ожидается
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Акмарал Ерекешева принесла Казахстану бронзу турнира во Франции
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Самодельную фитолабораторию ликвидировали в Акмолинской обл…
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к о…
Сто должников по алиментам привлекли в ответственности в Ма…

