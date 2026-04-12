С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным ведомства, за три месяца ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории, из них 10 занимались производством синтетических наркотиков, 24 - фито. В частности, две лаборатории выявлены в Талдыкоргане, где деятельность организовали иностранные граждане с координацией через DarkNet.

«За три месяца текущего года ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории. В целом из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, включая 840 килограммов синтетики, что составляет свыше трёх миллионов разовых доз. Для изготовления синтетических наркотиков не допущено 11 тонн прекурсоров. Ущерб наркобизнесу превысил 29 миллиардов тенге», - сообщили в МВД.

Также в рамках борьбы с наркопреступностью заблокировано около шести тысяч казахстанских и 108 тысяч иностранных банковских счетов, по которым ограничены все виды транзакций. Заморожены денежные средства на сумму 93 млн тенге.

В ведомстве подчеркнули, что работа по противодействию наркобизнесу продолжается.