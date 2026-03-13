Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев обозначил задачи по законодательному обеспечению конституционной реформы. Он подчеркнул, что план дальнейших системных преобразований должен быть определен в соответствии с указом Главы государства о механизмах реализации нового Основного закона.

– Республиканский референдум стал свидетельством всенародной поддерж­ки инициатив Президента страны ­Касым-Жомарта Токаева. Более 87 процентов проголосовавших казахстанцев поддержали новую Конституцию. Казахстанские и международные наблюдатели отметили, что голосование прошло открыто и справедливо. На этой неделе Глава государства скрепил подписью Конституцию и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции РК». В связи с этим перед Парламентом поставлен ряд важнейших задач, включающих рассмот­рение новых конституционных законов, а также внесение поправок в действую­щее законодательство. Президентом страны также поручено до завершения сессии принять закон об амнистии по админист­ративным делам. Необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение поручения Главы государства в тесном взаимодействии с Мажилисом и Правительством, – подчеркнул спикер Сената.

Что касается повестки заседания, то одной из ключевых новаций поправок по вопросам совершенствования безопасности условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения стал запрет на заключение гражданско-правовых договоров в случаях, когда они фактически регулируют трудовые отношения. Речь идет о ситуациях, когда работа выполняется по конкретной профессии или должности, лично работником и с подчинением внутреннему распорядку компании, а оплата производится за сам процесс труда, а не за конечный результат.

Кроме того, вводится запрет на увольнение по инициативе работодателя одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет. Эта норма будет действовать в том числе при сокращении штата или снижении объемов производства.

Закон также направлен на совершенст­вование механизмов урегулирования трудовых конфликтов. В частности, к работе согласительных комиссий может привлекаться независимый посредник, что должно повысить эффективность досудебного разрешения споров.

Отдельной нормой устанавливается предельная степень вины работника при несчастных случаях – не более 25 процентов. Ожидается, что принятые изменения будут способствовать укреплению гарантий компенсационных выплат, повышению ответственности работодателей и формированию более справедливой сис­темы защиты прав работников.

– Данный закон предусматривает внедрение дополнительных механизмов защиты прав работников и совершенствование условий их труда. В частности, устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении отдельных социально уязвимых категорий граждан, а также закрепляются меры по усилению социальной ответственности работодателей. Ожидается, что реализация закона обеспечит укрепление правовых гарантий граждан и существенно повысит уровень ответственности работодателей, – сказал Маулен Ашимбаев.

Следует отметить, что обеспечение безопасных условий труда и снижение производственного травматизма стали одной из ключевых тем обсуждения законопроекта в Сенате. Депутаты подняли вопросы износа промышленной инфраструктуры, внедрения современных технологий контроля и защиты прав работников, пострадавших на производстве.

Как отметил сенатор Советбек Медебаев, актуальность рассматриваемых норм обус­ловлена необходимостью перехода «от контроля на производственных объектах к созданию реально безопасных условий труда и защите жизни и здоровья работников». По его словам, значительная часть промышленного каркаса страны была сформирована десятилетия назад, а оборудование на многих предприятиях имеет высокий уровень физического износа. В таких условиях вопросы безопасности становятся не только юридическим требованием, но и экономическим фактором.

Сенатор обратил внимание на то, что внедрение международной концепции нулевого травматизма становится одним из условий для выхода казахстанских компаний на рынки Китая и Европы, тогда как высокий уровень производственных рисков может сдерживать приток инвестиций. В связи с этим он поинтересовался долей опасных производственных объектов, не охваченных автоматизированными системами мониторинга, а также статистикой аварийности и случаями невыплат компенсаций работникам на обанкротившихся предприятиях.

Отвечая на вопросы, вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай отметила, что вопросы промышленной безопасности во многом относятся к компетенции профильного ведомства по чрезвычайным ситуациям, однако работа ведется в тесном межведомст­венном взаимодействии. По ее словам, в стране действуют Концепция безопасного труда на 2024–2030 годы и аналогичный документ в сфере промышленной безопасности, которые планируется объединить в единый стратегический документ.

– Сегодня на учете и мониторинге находятся свыше 230 тысяч опасных производственных объектов. В рамках концепции предусмотрено внедрение цифровых инструментов для обеспечения безопас­ности труда с доведением их охвата до 100 процентов к 2030 году, – сообщила она.

Говоря о защите прав работников, Виктория Шегай уточнила, что порядка 60 предприятий в настоящее время находятся на стадии банкротства или реабилитации. При этом возмещение вреда пострадавшим осуществляется конкурсными управляющими, а в отдельных случаях – за счет специальной бюджетной подпрограммы.

– Сегодня получателями таких выплат являются около 600 человек, на эти цели предусмотрено порядка 900 миллионов тенге, – добавила вице-министр.

Тему обновления устаревшего оборудования и усиления ответственности работодателей подняла сенатор Ольга Булавкина. По данным Комитета государственной инспекции труда, только за девять месяцев 2025 года на производстве пострадали 934 работника, из них 133 погибли. В связи с этим парламентарий поинтересовалась, какие законодательные инициативы будут стимулировать предприятия ускорять модернизацию и повышать стандарты безопасности.

Виктория Шегай отметила, что соответствующие меры уже заложены в рассматриваемом законопроекте. В частности, усиливаются требования к содержанию коллективных договоров в части обеспечения безопасных условий труда и возмещения вреда пострадавшим. Кроме того, в системе страхования от несчастных случаев предусмотрен возврат до 6% страховой премии работодателям, если на предприятии удается снизить уровень травматизма.

Дополнительные стимулы формируются и через административные меры. По словам вице-министра, штрафы за нарушение требований охраны труда сегодня составляют от 20 до 120 месячных расчетных показателей, а при повторных нарушениях ответственность ужесточается.

В ходе обсуждения депутаты также интересовались, как новые требования могут повлиять на экономическую деятельность предприятий и инвестицион­ный климат. В Минтруда считают, что повышение стандартов безопасности, напротив, станет фактором повышения конкурентоспособности бизнеса.

Депутатами также была рассмотрена и одобрена ратификация протокола, который позволит расширить возможности Казахстана для более активного участия в формировании международной авиа­ционной политики и создаст предпосылки для продвижения кандидатуры нашей страны в состав Международной организации гражданской авиации. Ратификацией же Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством РК с одной стороны и МБРР, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны, как утверждается, обеспечивается устойчивый рост экономики и повышение благосостояния населения.

Кроме того, сенаторы освободили от должности судью Верховного суда Ерлана Космуратова в связи с переходом на другую работу.