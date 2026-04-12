В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу

Закон и Порядок
Инцидент прокомментировали в полиции, передает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

В в социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль движется по руслу Большой Алматинский канал. На кадрах видно, как машина едет по затопленному участку, покрытому водой. Видео быстро привлекло внимание пользователей и вызвало обсуждение в сети.

В департаменте полиции города прокомментировали произошедшее, отметив, что подобные действия - грубное нарушение законодательства.

«Факт движения автомобиля по руслу Большого Алматинского канала является грубым нарушением законодательства. Подобные действия не только противоречат закону, но и создают реальную угрозу безопасности окружающих и самого водителя. Личность нарушителя установлена, он привлечён к ответственности в установленном порядке», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

В полиции напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и законодательства.

Напомним, ранее другой казахстанец устроил дрифт на дорогах Астаны. 29-летний мужчина, двигаясь по улице Жумабаева, выполнял опасные манёвры, включая дрифт. Его действия привели к повреждению дорожного покрытия, создали угрозу другим участникам движения и нарушили покой жителей близлежащих домов. Он также привлечен к отвественности. 

#нарушение #автомобиль #опасное вождение

Популярное

Все
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Астане изменили схему движения автобусов
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
Потенциал научных возможностей
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Легких прогулок не ожидается
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Акмарал Ерекешева принесла Казахстану бронзу турнира во Франции
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Самодельную фитолабораторию ликвидировали в Акмолинской обл…
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к о…
Сто должников по алиментам привлекли в ответственности в Ма…
В стране должны царить Закон и Порядок - Токаев

