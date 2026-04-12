В в социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль движется по руслу Большой Алматинский канал. На кадрах видно, как машина едет по затопленному участку, покрытому водой. Видео быстро привлекло внимание пользователей и вызвало обсуждение в сети.

В департаменте полиции города прокомментировали произошедшее, отметив, что подобные действия - грубное нарушение законодательства.

«Факт движения автомобиля по руслу Большого Алматинского канала является грубым нарушением законодательства. Подобные действия не только противоречат закону, но и создают реальную угрозу безопасности окружающих и самого водителя. Личность нарушителя установлена, он привлечён к ответственности в установленном порядке», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

В полиции напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и законодательства.

Напомним, ранее другой казахстанец устроил дрифт на дорогах Астаны. 29-летний мужчина, двигаясь по улице Жумабаева, выполнял опасные манёвры, включая дрифт. Его действия привели к повреждению дорожного покрытия, создали угрозу другим участникам движения и нарушили покой жителей близлежащих домов. Он также привлечен к отвественности.