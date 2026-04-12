Глава государства четко обозначил ключевой вектор: технологии должны служить инструментом качественного рывка во всех сферах жизни. В своем программном интервью газете «Turkistan» в начале года Президент подчеркнул, что для Казахстана цифровая трансформация имеет важность как основа для долгосрочной конкурентоспособности страны. Следуя этому постулату, Правительство перешло к системной мобилизации ресурсов, превращая цифровизацию в сквозной приоритет – от крупных мегаполисов до самых отдаленных сельских округов.

"Сегодня акцент делается на глубокую интеграцию искусственного интеллекта в экономику и госуправление. Это продиктовано как экономической целесообразностью, так и необходимостью укрепления геополитических позиций Казахстана в мировом разделении труда. В рамках реализации поручений Главы государства Правительством выстроена новая институциональная архитектура цифрового управления. Созданное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития выполняет функции не только регулятора, но и технологического оператора цифровой трансформации госаппарата", - сообщили в Пресс-службе Правительства.

В первом квартале 2026 года ключевым направлением стала реализация модели Data-Driven Government – государственного управления на основе данных. В рамках этой работы формируется единая архитектура данных государственных органов. Главный сдвиг произошел в самой философии госуслуг: теперь государство действует проактивно, предлагая помощь гражданину еще до того, как он за ней обратится.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова внедрено «цифровое управление эффективностью», что позволяет отслеживать использование бюджетных средств и планомерно исключать человеческий фактор из налогового и таможенного администрирования. Это значит, что деньги теперь выделяются не просто на «освоение», а под конкретный результат, который виден в системе в реальном времени.

Одним из ключевых проектов стала трансформация фискальных органов в «цифровую фабрику данных». Планируется, что к концу 2027 года налоговое и таможенное администрирование будет максимально автоматизировано и исключит человеческий фактор.

Правовой фундамент создан

Казахстан стал первой страной в центральноазиатском регионе, принявшей закон «Об искусственном интеллекте». Это стало необходимым, когда назрело понимание, что развитие технологий невозможно без четких правил игры. Возникла потребность в системном правовом регулировании, которое было реализовано.

Также велась разработка Цифрового кодекса, который был подписан Президентом 9 января 2026 года. Этот документ объединил разрозненные нормы цифрового законодательства в единый свод правил, определяет этические рамки использования нейросетей и гарантирует безопасность каждого пользователя. Он является по сути своего рода «общественным договором» в цифровой среде. Особая ценность документа – в его открытости. МИИЦР РК вовлекло в процесс разработки ИТ-сообщество, бизнес и правозащитников.

В Парламенте также идет работа над законом «О кибербезопасности», который вводит обязательное тестирование государственных систем на устойчивость раз в три года. Эти инициативы формируют среду, в которой бизнес понимает долгосрочные правила, а граждане получают гарантии защиты своих данных.

Важнейшим шагом стал конституционный референдум в марте 2026 года, который закрепил цифровые права граждан на высшем уровне.

Инфраструктура: суперкомпьютеры, дата-центры и вычислительные мощности

Любой искусственный интеллект требует «топлива» – вычислительных мощностей. Казахстан сделал ставку на технологическую независимость, запустив национальный суперкомпьютерный центр Alem.Cloud. Занимая 86-е место в мировом рейтинге TOP-500, этот комплекс на базе чипов NVIDIA H200 позволяет стране обрабатывать критически важные массивы данных внутри своего контура.

В дополнение к нему функционирует мощный академический кластер Al-Farabium, открывающий доступ к вычислениям для ученых и студентов. Запуск AI-Farabium состоялся в рамках международного технологического форума Digital Bridge 2025 в присутствии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Он позволит обучать большие языковые модели и генеративный ИИ, разрабатывать промышленные решения, проводить анализ медицинских данных, внедрять технологии «Умного города» и автономного транспорта, а также создавать контент, распознавать речь и изображения.

Параллельно с этим в Павлодарской области разворачивается масштабный проект гигаваттного центра обработки данных. Правительство использует естественные преимущества региона – доступную электроэнергию и подходящий климат, – превращая Казахстан в крупнейший вычислительный хаб Евразии. Это не только вопрос престижа, но и прямой экономический расчет: наличие собственных мощностей снижает издержки для отечественных разработчиков и привлекает в страну глобальных технологических гигантов.

20 карт цифровой трансформации: цифровизация отраслей

Практическим инструментом цифровизации стали 20 карт цифровой трансформации, охватывающие 72 отрасли экономики и социальной сферы. В рамках поручений Главы государства цифровизация должна приносить измеримый экономический и социальный эффект, а не ограничиваться внедрением отдельных информационных систем.

В основе трансформации лежат реальные проблемы граждан и предпринимателей. Переход всех информационных систем государственных органов на единую технологическую платформу QazTech позволил сократить сроки разработки решений с нескольких лет до периода от 6 до 18 месяцев. Применение принципа «Security by design» гарантирует, что кибербезопасность интегрирована в продукт на этапе его проектирования, а не добавляется позже как надстройка.

Напомним, что обращаясь к участникам Национального курултая в Кызылорде в январе 2026 года, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наступившая эпоха сверхдинамична и она ломает привычный образ мыслей. По словам Главы государства, цифровизация сегодня создает совершенно иную социальную реальность, где помощь становится адресной и невидимой, но эффективной. Поэтому гражданам так важно идти в ногу со временем с четким результатом – благополучие каждой семьи.

Цифровизация социальной сферы, здравоохранения и образования

Особое внимание уделяется цифровизации социальной сферы. В рамках поручений Главы государства ведется полная цифровизация Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Премьер-министр взял эту задачу под свой личный контроль. До конца 2026 года каждый тенге, направленный на лечение гражданина, должен стать «зрячим» – система позволит пациенту видеть реальную стоимость и объем оказанных ему услуг через смартфон. Это не просто учет, а системный заслон против неэффективного использования народных средств.

Также цифровизация более 700 государственных аптек в сфере здравоохранения позволила создать прозрачную систему движения медикаментов. Только за первый квартал обработано более 13 млн электронных рецептов, что позволило снизить риски дефицита лекарств и повысить прозрачность распределения медикаментов.

Прозрачность затронула и школы. В сфере образования использование ИИ для мониторинга школьного питания в 6,7 тыс. школ позволило направить сэкономленные за счет прозрачности средства (в некоторых регионах до 30% бюджета) на улучшение качества рациона и обновление школьных столовых.

В социальной сфере внедрены «Социальный кошелек» и Цифровая карта семьи. «Социальный кошелек» по сути стал символом нового подхода. Теперь пособия приходят гражданам без единого заявления – система сама распознает жизненную ситуацию и оказывает поддержку.

Если раньше получение льгот ассоциировалось с очередями и сбором справок, то сегодня связка «Социального кошелька» и Цифровой карты семьи (ЦКС) позволила государству видеть нужды человека раньше, чем он сам обратится за поддержкой. ЦКС анализирует данные из более 30 баз данных – доходы, состав семьи, наличие жилья, и, если система видит право на льготу, гражданину просто приходит SMS. Одно ответное «Да» – и ваучер уже в кошельке.

AlemLLM и помощники для людей

Казахстан сделал ставку на развитие собственной инфраструктуры для работы с большими данными.

В стране запущена национальная языковая модель AlemLLM, адаптированная к казахстанскому законодательству, делопроизводству и культурному контексту. Модель работает на казахском и русском языках и используется для разработки цифровых сервисов и государственных систем.

На базе этой модели уже функционирует мультиагентный помощник eGov AI, который в первом квартале 2026 года ответил на более двух миллионов запросов. Вместо поиска нужной кнопки на портале, гражданин формулирует запрос текстом, а система сама готовит документы или дает консультацию.

Кроме того, в министерствах уже «служат» более 50 ИИ-агентов, которые берут на себя рутину: от анализа спутниковых снимков для выявления паводковых угроз до предиктивной аналитики на рынках труда.

Глобальный рынок: ИТ-экспорт как потенциал для роста

Ввиду всех этих преобразований сегодня казахстанский ИТ-сектор перестал быть чисто внутренним явлением, а выходит на глобальный рынок и становится одной из точек экономического роста.

За последние годы экспорт ИТ-услуг достиг исторической отметки в $1 млрд долларов. Продукты отечественных разработчиков сегодня востребованы в 111 странах мира.

Экосистема Astana Hub объединяет около 2 тыс. компаний и имеет четыре зарубежных хаба, формируя международную платформу для продвижения казахстанских технологических продуктов.

Развитие венчурного рынка и поддержка стартапов позволяют формировать новые технологические компании и привлекать международные инвестиции. Для дальнейшего развития отрасли создаются условия для прихода международных венчурных фондов через Qazaqstan Venture Group.

Человеческий капитал: знания – главный ресурс

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров и развитию человеческого капитала, потому что технологии – это только инструменты, а их сила заключается в людях.

В Год цифровизации Правительство запустило программу масштабного обучения ИИ-грамотности, цель которой – охватить 1 млн граждан.

В частности, в стране развиваются следующие образовательные проекты:

● Tomorrow School и TUMO: дают детям и подросткам навыки, которые будут востребованы через 10 лет.

● AI Qyzmet: обучает государственных служащих использовать данные для принятия решений, делая госаппарат более гибким и современным.

● ALEM AI: международный центр искусственного интеллекта стал точкой сборки для лучших умов, где рождаются прорывные идеи.

Безопасность и доверие: Цифровой щит нации

По поручению Президента вопросы кибербезопасности были выделены в отдельный приоритет. Введена строгая ответственность за утечку персональных данных, а государственные системы проходят регулярное тестирование на устойчивость.

Однако безопасность – это не только технические меры, но и контроль самого гражданина. В приложении eGov внедрена функция управления согласиями: каждый казахстанец может видеть, кто запрашивал его данные, и отозвать разрешение одним кликом. Это формирует ту самую среду доверия, без которой невозможно построить цифровое общество.

В своих обращениях Глава государства неоднократно подчеркивал, что в современную эпоху право на доступ к информации, защиту персональных данных и цифровую безопасность являются таким же фундаментальным, как право на жизнь или свободу слова.

Март 2026 года стал для Казахстана временем осмысления больших перемен. Прошедший конституционный референдум не просто обновил политическую систему, но и впервые в мировой практике закрепил цифровые права граждан на высшем законодательном уровне. Это означает, что защита персональных данных, доступ к информации и цифровая безопасность становятся базовыми государственными гарантиями.

Связность и новые рынки: космос и финтех

Реализация нацпроекта «Доступный интернет» позволила стереть границы между городом и селом. К середине 2026 года более 3 тыс. сел получили доступ к высокоскоростной сети. Также внедряется технология Direct-to-Cell, позволяющая принимать спутниковый сигнал обычным смартфоном, что особенно важно для отдаленных населенных пунктов и автомобильных трасс. Это решило проблему связи на трассах и в горах, повысив качество и безопасность жизни граждан.

В космической сфере сделан переход к практическому мониторингу. Группировка спутников ALEM View в реальном времени снабжает данными о состоянии полей, лесов и водных ресурсов.

В сфере финтеха Казахстан закрепил за собой статус одной из самых прогрессивных юрисдикций для цифровых активов. Приход таких игроков, как Binance и Kraken, и запуск стейблкоина kztX открыли новые возможности для бизнеса и инвестиций.

Перспективы и стратегический вектор

В целом цифровизация в Казахстане давно перешла из разряда перспективных планов в статус повседневной реальности и стала одним из ключевых факторов развития экономики и системы государственного управления. Текущий этап цифрового развития характеризуется переходом от внедрения отдельных сервисов к созданию комплексной, безопасной и открытой цифровой экосистемы, основанной на данных и технологиях искусственного интеллекта.

Сегодняшние результаты – это не разовый рывок, а логическое продолжение долгосрочной государственной стратегии по выстраиванию технологического суверенитета. Благодаря синергии государственных инициатив и частного сектора Казахстан не только адаптируется к глобальным технологическим трендам, таким как искусственный интеллект, большие данные и финтех, но и формирует собственную технологическую повестку на 2026–2028 годы.

В рамках поручений Главы государства ведется работа по развитию новых направлений цифровой экономики, включая внедрение технологий Smart City, в том числе в «Alatau City», развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, а также внедрение интеллектуальных систем противодействия киберпреступности и защиты персональных данных.

Реализация комплекса системных мер направлена на повышение эффективности государственного управления, обеспечение прозрачности бюджетных процессов, развитие технологического суверенитета и повышение качества жизни граждан. Таким образом, проводимая работа формирует основу новой цифровой экономики Казахстана, в которой данные, технологии и знания становятся ключевыми драйверами развития страны.