"Астана" обыграла кипрский АПОЭЛ

Футболисты "Астаны" одержали победу над кипрским клубом АПОЭЛ в матче Лиги Европы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
Встреча пятого тура группы Е проходила на стадионе "Астана Арена" 24 ноября и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 31-й минуте полузащитник АПОЭЛа Георгиос Эфрем красивым ударом открыл счет в игре – 0:1.
Ответная атака "Астаны" привела к удалению у гостей. На 33-й минуте испанский защитник АПОЭЛа Иньяки Астиц сфолил прямо у границы штрафной, за что был сразу удален с поля. Штрафной "Астаны" не увенчался успехом, да и до конца первого тайма казахстанский клуб не сумел воспользоваться большинством.
Второй тайм "Астана" начала активнее. Хозяева контролировали мяч, но создавать моменты не получалось. В итоге помог "стандарт". На 58-й минуте после подачи углового голкипер АПОЭЛа Бой Ваттерман неожиданно выронил мяч из рук, а защитник "Астаны" Марин Аничич отправил его в ворота и сравнял счет – 1:1.
В оставшееся время "Астана" владела мячом и устроила осаду ворот соперника. Гол назревал и случился на 85-й минуте. Сербский нападающий "Астаны" Джордже Деспотович сначала попал в штангу, а затем уже добил мяч в ворота – 2:1.
Таким образом, "Астана" стала первым казахстанским клубом, который победил в матче группового раунда Лиги Европы. В 2013 году карагандинский "Шахтер" набрал два очка.
Несмотря на поражение, АПОЭЛ с десятью очками остался на первом месте в группе Е. Далее идет греческий "Олимпиакос" (7) и "Астана" (5), а на четвертой строчке – "Янг Бойз" (4).