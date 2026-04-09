В весовой категории до 75 кг старший лейтенант провел пять боев, поочередно одолев соперников из Узбекистана, Молдовы и Азербайджана. В чисто казахстанском финале он выиграл у титулованного каратиста из Шымкента Бейбарыса Ергенбая.

Соревнования в комплексе «Серхедчи» собрали 700 атлетов из 15 стран. Для 23-летнего Кабыланбека это очередное золото: он является девятикратным чемпионом страны, двукратным чемпионом Азии и действующим чемпионом мира. Сотрудник элитного подразделения полиции Кызыл­ординской области успешно совмещает борьбу с организованной преступностью и спорт высших достижений. Как отметил полковник полиции Баглан Бисен, победа офицера – яркое свидетельство его профессионализма и стрессоустойчивости. Кемелбек занимается единоборствами с 2009 года под руководством Нурбола Тойшыбаева.