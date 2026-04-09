Квартира для чемпиона Спорт 15 апреля 2026 г. 4:00 7 Абзал Камбар В Караганде состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартиры казахстанскому тяжелоатлету Артему Антропову. Как подчеркнули в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК, признание заслуг мастеров придает им дополнительный стимул для достижения новых вершин и популяризации спорта среди молодежи. Артем Антропов – заслуженный мастер спорта, многократный рекордсмен страны, чемпион мира среди молодежи и взрослых, а также двукратный чемпион Азии. Сейчас атлет – член олимпийской сборной Казахстана.