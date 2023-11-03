Астанчан приглашают обсудить концепцию развития общественных пространств района Есиль

Горожане могут высказать свои замечания, внести идеи и предложения

Фото: Kazpravda.kz

Акимат Астаны приглашает жителей столицы на общественное обсуждение концепции развития общественных пространств и озеленения района Есиль, сообщает Kazpravda.kz.

Горожане могут высказать свои замечания, внести идеи и предложения, отмечает пресс-служба.

Обсуждение состоится сегодня, 3 ноября, в 19:00 в Мажилис зале на третьем этаже здания акимата района Есиль по адресу: Кабанбай батыра 33.