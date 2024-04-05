Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев дебютировал в UFC (в самом престижном в мире промоушене) относительно недавно, но уже успел достичь значимых высот – одержать две победы кряду. В ходе последнего турнира UFC 299 в американском Майами он единогласным решением судей выиграл у американца Си Джея Вергары. На днях команда казахстанского бойца провела пресс-конференцию в Алматы, в ходе которой Асу и его тренер Эдуард Базров рассказали о ближайших планах и целях. Алмабаев отметил, что после победы над Вергарой готов сразиться с любым бойцом, которого назначат в UFC. Его основная цель на сегодня – попасть в топ-5 в своем весе.

ММА (смешанные единоборства) – спорт лишь наполовину, вторая часть – это шоу и хайп, именуемый среди профильных спортсменов трештоком. И как бы ни хотелось игнорировать подобную составляющую данного вида, сделать это не удастся. Без хайпа, скандалов и интриг это будет уже не ММА.

– Зрители хотят зрелищ и вне октагона, – говорит тренер Эдуард Базров. – Половина боя, можно сказать, проходит за пределами клетки, когда схватка только планируется. Каждый товар нуждается в рекламе, ММА – мощная маркетинговая машина, где крутятся большие деньги. Зрителям интересно противостояние не только в клетке, но и за пределами октагона – интриги, сплетни, разборки, истории. Как бы ни было грустно, но поклонникам ММА это нравится. Взять того же Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора, они используют не только физическую силу и опыт, но и остроту своего языка, театральные навыки. Благодаря им популярность ММА значительно возросла.

Высокие гонорары за проведенные бои, не в обиду другим единоборствам, способствуют тому, что в смешанные уходит все больше спортсменов. После первого боя в UFC наш боец заработал 80 тыс. долларов. И это не топовый поединок. Гонорар за бой с Вергарой, по словам Асу, еще не поступил, поэтому точную сумму спортсмен называть не стал. Но надо понимать, что и подготовительные мероприятия к встрече гораз­до выше. Чего только стоит рекламная кампания в медиа, содержание лагеря перед поединком. В этот раз Асу и его команда уложились примерно в 20 тыс. долларов, в течение полутора месяцев тренировавшись в США перед боем. У другого соотечественника, Шавката Рахмонова, затраты на лагерь в два с половиной раза больше.

– Несмотря на трудности, возникшие в подготовительный период, Асу показал хороший бой, – рассказывает Эдуард Базров. – Присутствовали серьезные проблемы со здоровьем. У него был перелом руки с вывихом и надрывом связок. Он долго восстанавливался, а почти перед самим поединком травмировалась и вторая рука. В связи с чем время на подготовку сократилось. Учитывая эти условия, все прошло идеально. Хороший напряженный бой, хороший соперник.

В смешанные единоборства Алмабаев пришел, как и большинство бойцов, из вольной борьбы. Именно этот вид считается наиболее адаптивным ММА. Борцам переквалифицироваться проще. Им легче обучиться ударной технике, нежели боксеру освоить борьбу, что, в принципе, маловероятно. Все чемпионы и лидеры ММА – выходцы из борьбы. Но, по словам главного тренера Базрова, не обязательно, что «вольник» сразу добьется успеха. Человек должен быть готов прежде всего ментально.

– Моя главная фишка – борьба, – говорит Асу. – Поэтому тренер часто привлекает профильных борцов в наш зал для спаррингов. Это очень помогает. В стойке я тоже неплох, но все-таки в борьбе намного сильнее. В целом я доволен поединком, тем, как провел все три раунда. Главное – была выполнена задача тренеров.

В суперлегком весе до 57 кг в нашей стране есть много интересных бойцов. Сегодняшний чемпион особо отметил Кайрата Ахметова, Жалгаса Жумагулова, Армана Ашимова и Санжара Адилова. В этом весе у Казах­стана есть все шансы забронировать пьедестал октагона на годы вперед. В отличие от других звезд ММА Асу еще не проявлял себя в трештоке, но не исключает и этого.

– Все будет зависеть от соперника. Сейчас нас потихоньку готовят правильно проводить трешток, – прокомментировал Алмабаев.

Его наставник Эдуард Базров добавил, что у Асу пока нет антагониста, с которым нужно было бы прогревать публику. Но все может измениться, если Алмабаев будет, как и Шавкат Рахмонов, побеждать соперников в октагоне досрочно.

Также Базров объявил, что свой следующий бой в UFC Алмабаев проведет летом в Абу-Даби. А наиболее интересным соперником для него был бы Чарльз Джонсон, победивший недавно Азата Максума.