Асу Алмабаев одержал четвертую победу в UFC

Спорт
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Уже во вторник Асу ждет приличный взлет в рейтинге UFC, и он точно станет бойцом топ-10, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: ©IG/dauka.srt

Казахстанский боец Асу Алмабаев (21-2) одержал одну из самых больших побед в своей карьере. На турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США) он нанес поражение топовому бразильцу Матеусу Николау (19-5-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой между 30-летним Алмабаевым и 31-летним Николау закрывал предварительный кард ивента. В итоге, занимающий 14-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона Асу победил Николау, находящегося на седьмой позиции, единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 29-28.

Во втором раунде Николау поймал Алмабаева на опасный удушающий прием, но казахстанец смог выкарабкаться. В последнем раунде, третьем по счету, уже Асу продемонстрировал свою мощь, отправив оппонента в нокдаун. Почти всю заключительную пятиминутку казахстанец контролировал Николау в партере.

Для Алмабаева это 21-я победа в карьере, и теперь его рекорд в UFC составляет 4-0. Он продлил свою выигрышную серию до 17 поединков кряду. Что касается Николау, то он потерпел третье поражение подряд.

Уже во вторник Асу ждет приличный взлет в рейтинге UFC, и он точно станет бойцом топ-10.

#рейтинг #UFC #Асу Алмабаев #бои без правил

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