Автобус с пассажирами слетел в кювет в Карагандинской области

В районе шахты им. Байжанова водитель автобуса не справился с управлением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, в салоне маршрутного автобуса № 33 в момент происшествия находилось 7 человек. Сотрудники полиции установили личность водителя.

— Со слов 40-летнего водителя автобуса марки «Ютонг», 27 января около 08:00 в районе шахты им. Байжанова, он, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет», — отметили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что пострадавших нет, транспортное средство повреждений не получило.