Автобус с туристами перевернулся в Алматинской области

В автобусе находилось 37 человек

Фото: акимат Алматинской области

В Кегенском районе Алматинской области автобус с туристами попал в ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на облакимат

По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте относящейся к сети «Казавтожол». На место происшествия выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.

В автобусе находилось 37 человек.

«В Кегенскую районную больницу Алматинской области в 11:35 ч поступило 5 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в Жаланашскую врачебную амбулаторию - 16 человек, в больницу Шелек -4 человек. Все пациенты получили различные телесные повреждения. Состояние 4 пациентов средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное», – сообщили в акимате.

Все пациенты, попавшие в аварию в Алматинской области, находятся под наблюдением врачей.