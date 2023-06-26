Машина с автоледи и детьми перевернулась на трассе в Павлодарской области
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Женщина погибла, дети госпитализированы.
На трассе в Павлодарской области произошло ДТП с участием трех человек, водитель скончалась на месте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"25 июня около 17:30 на 252 км автодороги Астана - Шидерты 39-летняя водитель машины, не справилась с рулевым управлением, в результате авто опрокинулось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель скончалась на месте ДТП. Двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу.
"Автомашина водворена на штрафную стоянку. Полицейские проводят проверку», – добавили в полиции.