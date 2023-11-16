Айдос Рысбаев назначен вице-министром внутренних дел РК

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Айдос Рысбаев назначен заместителем министра внутренних дел Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба МВД РК

Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

Айдос Рысбаев родился 1974 году в Акмолинской области.

Окончил в 1996 году Акмолинский университет, в 2005 году – Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б.С. Бейсенова. Специальность – юрист.

С ноября 1996 по октябрь 1997 года – служба в рядах Вооруженных сил.

С апреля 1998 года – инспектор отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД города Акмолы.

С сентября 2001 года – оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД района Алматы ГУВД города Астаны.

С марта 2003 года – оперуполномоченный отделения по раскрытию грабежей и разбоев УВД района Алматы ГУВД Астаны, затем старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УВД района Алматы ГУВД Астаны.

С июня 2005 года – начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела криминальной полиции УВД района Алматы ДВД Астаны.

С июля 2008 года – заместитель начальника отдела криминальной полиции РУВД Алматы ДВД Астаны.

С ноября 2010 года – начальник отдела по расследованию УВД района Алматы ДВД Астаны.

С января 2012 года – заместитель начальника управления по расследованию ДВД Астаны.

С сентября 2014 года – заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД Астаны.

С января 2016 года – начальник управления полиции района Сарыарка департамента полиции Астаны.

С июня 2019 по май 2022 года – заместитель начальника ДП столицы.

С мая 2022 года был начальником департамента криминальной полиции МВД РК.

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