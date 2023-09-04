«Барсы» открыли сезон

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В пятницу стартовал 16-й сезон международной Континентальной хоккейной лиги, в которой, помимо российских команд, также участвуют клубы из Казахстана, Беларуси и Китая.

фото Ильяса Омарова

Первого сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошел первый поединок между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина: победителем турнира – столичным ЦСКА и казанским «Ак барсом». Клуб из Татарстана взял своеобразный реванш за упущенное чемпионство у «армейцев», обыграв их со счетом 5:2 и став обладателем Кубка Открытия.

В субботу большой хоккейный праздник пришел в столицу Казахстана, где первый поединок сезона между собой провели наш «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев».

На 13-й минуте американский нападающий Александр Хмелевски забил первую шайбу, а далее еще два гола провели уже россия­не. На 25-й минуте Владислав Ефремов удвоил преимущество гостей, а на 46-й Александр Шаров, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу.

Хоккеисты казахстанской команды смогли сократить отставание практически лишь под занавес игры. На 51-й минуте 23-летний воспитанник столичного хоккея Тамирлан Гайтамиров отыграл один гол, а на 56-й новичок «Барыса» шведский легионер Понтус Оберг сократил отставание до минимума – 2:3, но на большее, к сожалению, не хватило.

Но не стоит сильно переживать – это лишь старт сезона, и у нас впереди еще немало матчей, где мы можем набрать столь нужные очки. Например, уже сегодня вечером на «Барыс Арене» пройдет поединок против новосибирской «Сибири», которая, кстати, свой первый поединок провела в Омске, где уступила местному «Авангарду» со счетом 1:2.

– Хочу всех поздравить с началом сезона и поблагодарить болельщиков за поддержку, за интерес к команде! Что касается игры, то мы долго входили в этот матч. У нас очень хорошая коман­да. Мы умеем играть, но если взять именно начало матча, нам не совсем удалось войти в игру... К сожалению, заиграли так, как нам хотелось, только к третьему периоду, – сказал на послематчевой конференции главный тренер «Барыса», белорусский специалист Андрей Скабелка.

#Спорт #хоккей #Барсы

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