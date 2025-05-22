«Мы не выдержим!»

С 1 июня в Астане и Шымкенте стартует пилотный проект Единого государственного заказа на дополнительное образование. Однако нововведения уже вызвали бурную реакцию среди руководителей творческих и спортивных кружков. Опасаясь массового закрытия, представители этой сферы собрались у здания городского акимата в Шымкенте, чтобы выразить беспокойство по поводу грядущих изменений. Их главное требование – публичное разъяснение и пересмотр новых правил.

– Мы не против контроля и прозрачнос­ти, – говорит руководитель арт-студии «Солнышко» Алена Шагеева. – Но когда тариф снижают втрое, а требования к помещениям становятся непосильными, возникает вопрос: это забота о детях или целенаправленное выдавливание частников с рынка?

Сейчас ее студия работает по системе подушевого финансирования и обслуживает 160 детей. По словам Алены, в «Солнышке» самостоятельно закупают канцтовары, оплачивают аренду, коммунальные расходы и налоги. Но в новых условиях выжить будет невозможно.

– Мы не спим ночами с тех пор, как услышали о новых правилах, – признается Алена Шагеева. – Проект обсуждается за закрытыми дверями. Нас возмущает, что его не выставляют на публичное обсуждение. Меняются условия участия в программе, ознакомить с которыми нас не считают нужным. Мы не в первый раз обращаемся в уполномоченные органы, но в ответ звучат одни лишь обещания. Обо всех изменениях узнаем от коллег из Астаны. За три дня через eOtinish поставщики услуг и родители направили порядка двух тысяч обращений.

Выживание под вопросом

Суть новых правил подушевого финансирования творческого и спортивного развития детей и подростков – в изменении схемы финансирования. Теперь деньги будут закрепляться не за поставщиком услуг, а за ребенком. Тем самым преследуется благая цель – дать возможность каждому школьнику посещать хотя бы один бесплатный кружок. Но у поставщиков услуг это вызывает серьезные опасения.

Среди предъявленных условий – наличие у поставщиков услуг отдельного здания, турникетов, тревожной кнопки, системы распознавания лиц. Ранее кружки располагались в шаговой доступности – в школах, торговых и жилых зданиях. Теперь подобное запрещено. Организаторы дополнительного образования в один голос твердят, что тем самым посещение творческих кружков и спортивных секций станет невозможным для тысяч детей, особенно в окраинных и отдаленных районах города, где найти такие помещения не всегда возможно.

– Если нас реально обяжут соблюдать все эти условия и при этом сократят ­оплату до пяти тысяч тенге за ребенка, как об этом говорят, мы не сможем арендовать даже кабинеты, что уж говорить об отдельно стоящем здании, – утверж­дает Алена Шагеева. – Это просто выдавливание с рынка под видом заботы о детях. Арт-студия «Солнышко» работает с начала введения системы подушевого финансирования творческого и спортивного развития детей и подростков, и все эти годы продолжается реформирование, которое сопряжено со скандалами и сложностями.

Масла в огонь подливает и цифровизация: контроль за посещаемостью планируют вести через QR-коды, Face ID и геолокацию. Родители будут обязаны подтверждать факт посещения кружка через смартфон. Без смартфона в кружок не попадешь.

– Моя дочь занимается в арт-студии «Солнышко», ей очень нравится, но я против передачи биометрических данных ребенка, потому что элементарно опасаюсь утечки данных, – говорит ­Татьяна Беккер. – И потом, получается, что, если родитель не дружит с технологиями или у него кнопочный телефон, а таких много, его ребенку путь в кружок заказан. Подросток, мечтающий рисовать, танцевать, играть в театре, может быть просто не допущен из-за того, что его мама не разбирается в QR-кодах?! Что это, если не цифровая дискриминация?

Условия – непосильные

Особо жесткие требования предъявляются к помещениям: двухлестничные выходы, наличие системы сигнализации, камер видеонаблюдения, применение технологии распознавания лиц. Более того, даже те, кто уже арендуют отдельные здания, могут не пройти по новым нормам.

– Недавно я арендовала новое отдельно стоящее здание, в котором площадь хореографического зала составляет 180 квадратных метров, прекрасные условия для занятий, – делится переживаниями руководитель школы танцев Светлана Долина. – Но это здание тоже не соответствует новым требованиям, потому что в нем только одна лестница. А должно быть две! Считаю, что это требование надуманное. Складывается такое ощущение, что на самом деле нам просто не дают работать.

ИП «Баймурзаев» создал центр творческого и спортивного развития детей на окраине города. С трудом нашел подходящее здание, чтобы занять местную ребятню спортом и творческим развитием. Сегодня над ним тоже нависла угроза закрытия.

– За аренду здания мы ежемесячно платим 700 тысяч тенге, это колоссальная сумма! А еще есть затраты на тренеров и педагогов, технический персонал, нужно обеспечить каждого ребенка домброй, мячом и прочим, – сетует Сарлыбек ­Баймурзаев. – 105 детей и подростков занимаются в секции футбола, 53 – шахма­тами, еще 56 учатся играть на домбре. Вокруг частный сектор, жители которого не отличаются высокими доходами и вряд ли смогут отправить детей в платные кружки. На занятия приходят дети, проживающие в шаговой доступности, которых родители просто не отпустят ездить в центр города. Нашей работой довольны и дети, и взрослые. Но если нас закроют, им просто некуда будет пойти.

Чиновники успокаивают

Делегацию от профессионального сообщества принял заместитель акима города Сарсен Куранбек. Он пояснил, что ключевые требования пилотного проекта Единого государственного заказа на дополнительное образование касаются безопасности детей и соответствуют действующим санитарным, противопожарным и нормам безопасности. Смена же алгоритма работы программы продиктована необходимостью обеспечить максимальному количеству детей возможность бесплатного посещения хотя бы одного кружка или секции.

– Мы стремимся к справедливости, – объясняет заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Куаныш ­Искаков. – Сейчас некоторые дети посещают пять-шесть бесплатных кружков, зарегистрировавшись на платформе DamuBala, а другие не могут попасть даже в один. В очереди стоят 12 тысяч детей. И это при том, что запись прекращена с ноября прошлого года. Если откроем, то будет еще тысяч 25 желающих.

Новая система позволит перераспределить ресурсы и охватить больше детей. С 1 июня создается единая база, в которой будет видно, какие занятия посещает отдельно взятый ребенок. Поменяется сам подход. В данный момент каждый ваучер закрепляется за поставщиком услуг, а по новой системе он будет следовать за ребенком. Если кому-то из детей не по­нравится заниматься творчеством, можно будет перейти в спортивную секцию. При этом ваучер не будет изыматься, как это происходит сейчас, родителям не придется снова становиться в очередь.

В акимате уверяют: тариф в 5 тыс. тенге вводить не будут. Он останется на уровне 15 тыс. тенге, и его даже предлагают привязать к МРП. Размер оплаты – прерогатива местных исполнительных органов, учитывая, что в каждом регионе свои особенности, которые учитываются при определении размера подушевого финансирования. В остальном же особой надежды на пересмотр предлагаемых правил предпринимателям не оставили.

Однако для поставщиков услуг, особенно небольших частных студий, нововведения могут стать фатальными. На кону не только бизнес, но и возможность для тысяч детей реализовать свои таланты и мечты, имея возможность заниматься спортом и творчеством рядом с местом жительства. И пока реформа преподносится как шаг к справедливости, частный сектор, столько лет поддерживавший государственную систему, может оказаться не у дел.