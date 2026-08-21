Полиция пресекла в TikTok опасные игры 56-летнего стримера

Закон и Порядок

 Он проводил сомнительные онлайн-эксперименты 

Фото: Polisia.kz

Житель Караганды, известный своей активностью в TikTok, предстал перед судом по делу о переодевании в женскую одежду и сомнительной переписке с детьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Постановлением суда мужчине назначено 10 суток административного ареста и вынесено официальное предостережение.

Действия стримера вышли за рамки допустимого и вызвали незамедлительную реакцию со стороны полиции. Мужчине разъяснено, что подобное поведение недопустимо и влечет за собой юридические последствия.

 Мужчина уже удалил свои аккаунты из социальных сетей. Тем не менее он остается под контролем полиции.

В случае повторного нарушения требований предостережения в соответствии с действующим законодательством может быть предусмотрена более строгая ответственность.

Полиция призывает граждан при использовании социальных сетей соблюдать требования действующего законодательства, не распространять контент, противоречащий общественному порядку и нормам права.

#полиция #Караганда #стример

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