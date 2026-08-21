Полиция пресекла в TikTok опасные игры 56-летнего стримера

Он проводил сомнительные онлайн-эксперименты
Житель Караганды, известный своей активностью в TikTok, предстал перед судом по делу о переодевании в женскую одежду и сомнительной переписке с детьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Постановлением суда мужчине назначено 10 суток административного ареста и вынесено официальное предостережение.
Действия стримера вышли за рамки допустимого и вызвали незамедлительную реакцию со стороны полиции. Мужчине разъяснено, что подобное поведение недопустимо и влечет за собой юридические последствия.
Мужчина уже удалил свои аккаунты из социальных сетей. Тем не менее он остается под контролем полиции.
В случае повторного нарушения требований предостережения в соответствии с действующим законодательством может быть предусмотрена более строгая ответственность.
Полиция призывает граждан при использовании социальных сетей соблюдать требования действующего законодательства, не распространять контент, противоречащий общественному порядку и нормам права.