Полиция пресекла в TikTok опасные игры 56-летнего стримера

Фото: Polisia.kz

Житель Караганды, известный своей активностью в TikTok, предстал перед судом по делу о переодевании в женскую одежду и сомнительной переписке с детьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz



Постановлением суда мужчине назначено 10 суток административного ареста и вынесено официальное предостережение.



Действия стримера вышли за рамки допустимого и вызвали незамедлительную реакцию со стороны полиции. Мужчине разъяснено, что подобное поведение недопустимо и влечет за собой юридические последствия.



Мужчина уже удалил свои аккаунты из социальных сетей. Тем не менее он остается под контролем полиции.



В случае повторного нарушения требований предостережения в соответствии с действующим законодательством может быть предусмотрена более строгая ответственность.



Полиция призывает граждан при использовании социальных сетей соблюдать требования действующего законодательства, не распространять контент, противоречащий общественному порядку и нормам права.