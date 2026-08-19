Водитель скрыл госномер бумагой в Жамбылской области

Закон и Порядок

В Жамбылской области сотрудники полиции во время патрулирования на 487-м километре автодороги Западная Европа — Западный Китай остановили автомобиль KIA K5, государственный регистрационный номер которого был частично скрыт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

Часть госномера водитель умышленно закрыл бумагой. В отношении водителя составлен административный протокол. Автомобиль водворен на спецстоянку.

"За данное правонарушение предусмотрено административное взыскание в виде ареста на срок до пяти суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.

С начала года на территории Жамбылской области полицейскими пресечено 88 фактов сокрытия государственных регистрационных номеров.

#водитель #наказание #госномер

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