Водитель скрыл госномер бумагой в Жамбылской области

Часть госномера водитель умышленно закрыл бумагой. В отношении водителя составлен административный протокол. Автомобиль водворен на спецстоянку.

"За данное правонарушение предусмотрено административное взыскание в виде ареста на срок до пяти суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год", - говорится в сообщении.