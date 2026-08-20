Два брата наладили масштабное производство «синтетики» в Экибастузе

Закон и Порядок

 Министерство внутренних дел проводит целенаправленные мероприятия по искоренению производства наркотиков в стране

Фото: Polisia.kz

В Экибастузе пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Два брата во дворе жилого дома в гараже, оборудованном под синтез запрещенных веществ, наладили масштабное производство "синтетики". При обыске изъято свыше 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, 860 литров химических жидкостей, в том числе 300-литровая емкость-реактор, лабораторная посуда, весы и средства индивидуальной защиты.

Действия подозреваемых координировал куратор через мессенджер "Signal", который отслеживал весь цикл наркопроизводства и оставлял им схроны с прекурсорами. По факту организации производства наркотиков начато досудебное расследование.

Подозреваемым грозит строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемые водворены в ИВС. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, а также иных лиц, причастных к организации наркобизнеса.

Министерство внутренних дел предупреждает: любые попытки наладить производство наркотиков в Казахстане будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. 

#наркотики #Экибастуз #лаборатория

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