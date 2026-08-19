МВД раскрыло преступление 20-летней давности

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Благодаря повторному изучению архивного уголовного дела и проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

- Конституция нашей страны закрепляет человека, его жизнь, права и свободы в качестве высших ценностей государства. Для полиции это означает принципиальную работу по раскрытию преступлений против личности независимо от давности их совершения. Один из таких примеров - убийство, совершенное в Астане более 20 лет назад. В июне 2005 года на окраине столицы было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На тот момент установить виновных не удалось из-за отсутствия прямых улик. В этом году сотрудники криминальной полиции повторно изучили архивное дело, восстановили картину произошедшего и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По крупицам была собрана доказательственная база и установлена причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области, - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

В августе подозреваемые были задержаны, они признались в совершении убийства. Установлено, что преступление произошло в ходе конфликта, когда они были пьяными. Оба подозреваемых арестованы. Расследование продолжается. Раскрытие преступлений прошлых лет и обеспечение неотвратимости наказания остаются приоритетными направлениями работы полиции и находятся на особом контроле МВД.