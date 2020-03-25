​ Бесплатные маски и не только

Свежий выпуск
523
Александр Бри

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ассамблея народа Казахстана выступила с призывом ко всем гражданам: ответить конкретными действиями на обращение Елбасы и организовать работу по поддержке тех, кто больше других нуждается в помощи в это непростое время. В связи с этим АНК дала старт благотворительной акции «Біз біргеміз!» по раздаче защитных медицинских масок социально уязвимым жителям регионов, многодетным семьям и людям преклонного возраста.

В акции приняли участие меценаты и благотворители Ассамблеи народа Казахстана, председатели этнокультурных объединений, волонтеры и неравнодушные граждане. Благодаря общим усилиям уже в первые дни проведения акции оказана материальная помощь и поддержка более 200 семьям. Всего в регионах было распрост­ранено более 63 тыс. масок.

В Нур-Султане роздано около 3,5 тыс. штук масок, меценаты Алматинской области оказали материальную поддержку на покупку 10 тыс. масок, представители АНК Шымкента распрост­ранили 7 тыс. масок. Члены ассамблеи Карагандинской области помогли приобрести 7 тыс. масок и 96 продуктовых наборов для ветеранов и малоимущих. Волонтерами АНК Восточно-Казахстанской области приобретены маски за счет благотворительных средств, а также организован их пошив силами волонтеров, всего по региону планируется раздача 10 тыс. масок. Волонтерами Мангистауской области самостоятельно сшиты и розданы более 2 тыс. масок. Представители ассамблеи Жамбылской области оказали материальную помощь 53 семьям, раздали 2 630 масок и 325 антисептиков.

Добровольцы из Центра волонтерского движения АНК Костанайской области стали помощниками для городских поликлиник, откликнувшись на призыв медицинских учреж­дений о помощи в раздаче бесплатных лекарств пенсионерам и ветеранам Великой отечественной войны, и организовали доставку более чем по 50 адресам. В Доме дружбы Кызылординской области волонтерами за счет средств, собранных активистами ассамблеи и неравнодушными гражданами, организован пошив 10 тыс. масок.

Члены Клуба волонтеров Северо-Казахстанской области, Центра волонтерского движения ассамблеи организовали раздачу информационных листовок на улицах, торговых центрах, в ЦОНах, медицинских учреждениях и других местах массового скопления людей. В листовках содержится информация о мерах предосторожности, которые следует соблюдать каждому для недопущения заражения коронавирусом. Кроме того, волонтеры информируют население о возможности приобретения продуктов питания, оформления и получения документов в ЦОНах в режиме онлайн.

По всей стране волонтерами ведется работа по доставке лекарственных средств пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в них, по пошиву и бесплатной раздаче масок, по профилактике и недопущению распространения коронавирус­ной инфекции.

Запущенная Ассамблеей народа Казахстана акция «Біз біргеміз» продолжается.

Популярное

Все
Нашествие саранчовых в регионе продолжится еще, по крайней мере, пару лет, причем, вероятно, площадь распространения вредителя будет увеличиваться
Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
Компании, провалившие тест на качество возведенного ими жилья, оштрафованы
На законных основаниях
Купальный сезон в разгаре
Статусный турнир в столице
Медики рулят
В приоритете – местная инициатива
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку
Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Читайте также

В приоритете – местная инициатива
С воздуха и на земле
Все силы на борьбу с огнем
Гвардейцы спели для пожилых людей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]