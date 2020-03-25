​ Бесплатные маски и не только

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ассамблея народа Казахстана выступила с призывом ко всем гражданам: ответить конкретными действиями на обращение Елбасы и организовать работу по поддержке тех, кто больше других нуждается в помощи в это непростое время. В связи с этим АНК дала старт благотворительной акции «Біз біргеміз!» по раздаче защитных медицинских масок социально уязвимым жителям регионов, многодетным семьям и людям преклонного возраста.

В акции приняли участие меценаты и благотворители Ассамблеи народа Казахстана, председатели этнокультурных объединений, волонтеры и неравнодушные граждане. Благодаря общим усилиям уже в первые дни проведения акции оказана материальная помощь и поддержка более 200 семьям. Всего в регионах было распрост­ранено более 63 тыс. масок.

В Нур-Султане роздано около 3,5 тыс. штук масок, меценаты Алматинской области оказали материальную поддержку на покупку 10 тыс. масок, представители АНК Шымкента распрост­ранили 7 тыс. масок. Члены ассамблеи Карагандинской области помогли приобрести 7 тыс. масок и 96 продуктовых наборов для ветеранов и малоимущих. Волонтерами АНК Восточно-Казахстанской области приобретены маски за счет благотворительных средств, а также организован их пошив силами волонтеров, всего по региону планируется раздача 10 тыс. масок. Волонтерами Мангистауской области самостоятельно сшиты и розданы более 2 тыс. масок. Представители ассамблеи Жамбылской области оказали материальную помощь 53 семьям, раздали 2 630 масок и 325 антисептиков.

Добровольцы из Центра волонтерского движения АНК Костанайской области стали помощниками для городских поликлиник, откликнувшись на призыв медицинских учреж­дений о помощи в раздаче бесплатных лекарств пенсионерам и ветеранам Великой отечественной войны, и организовали доставку более чем по 50 адресам. В Доме дружбы Кызылординской области волонтерами за счет средств, собранных активистами ассамблеи и неравнодушными гражданами, организован пошив 10 тыс. масок.

Члены Клуба волонтеров Северо-Казахстанской области, Центра волонтерского движения ассамблеи организовали раздачу информационных листовок на улицах, торговых центрах, в ЦОНах, медицинских учреждениях и других местах массового скопления людей. В листовках содержится информация о мерах предосторожности, которые следует соблюдать каждому для недопущения заражения коронавирусом. Кроме того, волонтеры информируют население о возможности приобретения продуктов питания, оформления и получения документов в ЦОНах в режиме онлайн.

По всей стране волонтерами ведется работа по доставке лекарственных средств пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в них, по пошиву и бесплатной раздаче масок, по профилактике и недопущению распространения коронавирус­ной инфекции.

Запущенная Ассамблеей народа Казахстана акция «Біз біргеміз» продолжается.