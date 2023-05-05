Беспримерная сила духа

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Игорь Прохоров

Государственный архив города Астаны ко Дню Победы провел лекцию-выставку для столичных студентов, посвященную 80-летию строительства железнодорожной линии Акмолинск – Карталы.

– Дорогу Акмолинск – Карталы начали строить в 1939 году и приняли в эксплуатацию в 1943-м, – говорит Акшолпан Алимбаева, старший научный сотрудник столичного архива. – В годы войны эта трасса имела огромное оборонное значение. По ней уголь из Карагандинского угольного бассейна поставлялся на Магнитогорский металлургический комбинат. Также по этой дороге казахстанцы отправляли на фронт теплые вещи и продовольствие для бойцов Красной армии.

Архивисты представили ценные исторические документы Управления Карагандинской железной дороги, материалы военных лет, свидетельствующие о беспримерных по силе духа трудовых подвигах казахстанцев. Условия труда на строительстве этой железной дороги были чрезвычайно тяжелыми. Свирепствовали малярия и другие болезни. Невыносимая летняя жара и пыль сменялись зимой жестокими морозами, отсутствовали самые простые бытовые удобства. Работы велись с помощью примитивных ползунковых скреперов и конных граблей. Огромный объем работы по отсыпке железнодорожного полотна на всем протяжении трассы был выполнен вручную. Но, несмотря на все трудности, стройка шла ударными темпами.

С появлением этой линии не только сократился путь доставки карагандинского угля Магнитогорскому металлургическому комбинату на 471 км, но и улучшилась эксплуатационная работа карагандинской дороги. Если в 1940 году общая среднесуточная погрузка составляла 957 вагонов, в том числе 638 вагонов угля, то в 1945 году она достигла 1 270 вагонов, из них 957 с углем.

Заместитель директора архива Жангельды Бимолдин провел увлекательную экскурсию по архиву, рассказал о специфике хранения историчес­ки ценных документов на бумажных носителях. Активное участие во встрече приняли студенты и преподаватели столичных колледжей. Мероприятие прошло в рамках проекта «Архив және болашақ ұрпақ».

#Астана #строительство #выставка #архив #жд #Акмолинск-Карталы

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