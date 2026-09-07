«Қазақконцерт» открыл 66-й концертный сезон

Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Проникновенные песни и мощное звучание симфонического оркестра подарили зрителям особую атмосферу и раскрыли новые грани богатого наследия казахской музыки

Фото: ГАКО «Қазақконцерт»

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой торжественно открыла 66-й концертный сезон, сообщает Kazpravda.kz 

В этом году открытие сезона было посвящено 120-летию со дня рождения выдающихся представителей казахского профессионального музыкального искусства — композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Вечер, открывший новый концертный сезон, представил насыщенную программу, объединившую национальную музыку, оперное искусство, традиционные песни и кюи, классические и эстрадные произведения. Концерт открылся «Танцевальной сюитой» из оперы Ахмета Жубанова «Абай» в исполнении Казахского государственного симфонического оркестра. Также прозвучали попурри из казахских опер, произведения «Алтын арқа», «Ән шашу», «Заман», «Сарыарқа», «Қарлығаш» и другие известные композиции. Праздничный вечер посетило руководство Комитета культуры МКИ РК.

Специально для участия в концерте прибыли артисты Алматинского филиала «Қазақконцерта»: народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК, народный артист Кыргызстана Алтынбек Коразбаев, заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова и заслуженный деятель Казахстана Жанна Орынбасарова.

Кроме того, на сцене выступили заслуженные деятели Казахстана Медет Чотабаев, Серик Еркимбеков, Айгуль Елшибаева, Ерболат Шалдыбеков, Нурболат Арзамас и Айзат Карабек, кавалер ордена «Құрмет» Айзада Капонова, лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» Азат Малик и Аскар Мукият, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Алтыншаш Мукатаева, Перизат Турар, лауреаты международных конкурсов Талгат Аллабиринов, Ибрагим Амин, Нурсезим Саматкызы, Биржан Айтахмет, Ербол Тажибаев и Меруерт Желдибаева, а также Нурай Шеру и другие исполнители.

В программе приняли участие Казахский государственный симфонический оркестр, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», национальный центр искусств «Халық қазынасы», группа G-band и ансамбль танца «Birlik». Концерт завершился песней Ескендира Хасангалиева «Әдемі-ау» в исполнении всех участников. В завершение вечера от имени МКИ РК были преподнесены цветы.

Открытие концертного сезона, посвящённого 120-летию Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, стало ярким и содержательным событием, объединившим традиции и современность, национальное наследие и современную сценическую культуру. Проникновенные песни и мощное звучание симфонического оркестра подарили зрителям особую атмосферу и раскрыли новые грани богатого наследия казахской музыки.

В предстоящем 66-м концертном сезоне зрителям будут представлены масштабные концерты и новые проекты, охватывающие традиционную музыку, эстраду, классику и театральное искусство. В рамках сезона состоятся юбилейные вечера, посвящённые 180-летию Жамбыла Жабаева, 165-летию Дины Нурпеисовой, а также 120-летию Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Кроме того, ко Дню Республики будет организована концертная программа «Біздің жәрмеңке», а Государственный театр Astana Musical представит премьеры двух новых постановок.

Национальный центр искусств «Халық қазынасы» запустит новый цикл концертных программ, направленных на популяризацию традиционных песен, кюев, жыров и дастанов, характерных для различных регионов страны.

Во второй половине 66-го концертного сезона также состоятся абонементные концерты Казахского государственного симфонического оркестра, посвящённые шедеврам мировой музыки и рассчитанные на детскую аудиторию.

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