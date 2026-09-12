Время белых полей

Для хлопководов это особая пора, когда на зеленеющих еще плантациях все чаще бывают видны раскрывшиеся коробочки «белого золота». Месяцы ожидания заканчиваются, наступает время собирать то, что в Жетысайском и Мактааральском районах Туркестанской области выращивалось все лето.

К сбору урожая хлопка труженики полей приступили в первой половине сентября. Для хлопководов это достаточно ранние сроки. Но они вполне оправданны: хлопчатник своевременно прошел вегетационный период, при этом поля на протяжении сезона получали необходимое количество влаги.

«Вода пришла вовремя» – эту фразу сегодня чаще других можно услышать от фермеров. Ведь водные ресурсы для юга Казахстана – не формальность. Они здесь один из главных факторов сельскохозяйственного производства. Можно подготовить почву, приобрести качественные семена, вложиться в технику и удобрения, но без своевременного и обильного полива рассчитывать на полноценную отдачу полей не приходится…

В этом сезоне, говорят аграрии, ситуация изменилась в лучшую сторону.

– Нынче мы засеяли хлопчатником десять гектаров, – говорит председатель крестьянского хозяйства «Арынбек-ата» Нурмахамбет Арынбек. – По сравнению с прошлым годом ситуация с поливом значительно улучшилась. Вода поступает вовремя и в достаточных объемах. Прежде были трудности с водоснабжением отдаленных районов, но теперь проблема снята…

За подобной оценкой – не просто впечатления руководителя одного отдельно взятого хозяйства. Для фермеров четкий график подачи воды означает возможность заранее планировать полив, проводить необходимые агротехнические работы.

В этом году система орошения в регио­не работала в условиях повышенного внимания к рациональному использованию водных ресурсов. Туркестанское отделение РГП «Казводхоз» заключило 12 409 договоров с крестьянскими хозяйствами на обеспечение поливной водой. Договоры охватывают 277,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Основная культура юга области – хлопчатник. В нынешнем сезоне под него отведено 104,8 тыс. га. Еще 3,5 тыс. га занимают рисовые посевы.

Лимит водозабора для Туркестанской области на вегетационный период 2026 года определен в объеме 3,3 млрд кубометров. К настоящему времени забрано около 3,2 млрд кубометров, орошение проведено на площади 270,8 тыс. га.

Особое место в этой системе занимает Жетысайский район. Здесь лимит водозабора составляет 663 млн кубометров, из которых на сегодняшний день использовано 585 млн. В районе хлопчатником засеяно 53,6 тыс. га. Для обеспечения сельхозпроизводителей водой заключено 2 567 договоров.

За этими цифрами кроется ежедневная работа: распределение воды, конт­роль каналов, регулирование подачи, ремонт и содержание гидротехнических сооружений... Именно поэтому для фермера итог деятельности измеряется не только миллионами кубометров, но и тем, дошла ли живительная влага до конкретного поля именно тогда, когда она была нужна растущим посевам.

Один из факторов, который помогает снижать потери воды при ее транспортировке, – бетонирование ложа каналов, ведь чем меньше важнейшего ресурса теряется в пути, тем эффективнее работает вся оросительная система.

Фермер Исмаил Атилов выращивает хлопок на участке в 4,5 га. В течение сезона его поля орошались в соответствии с графиком.

– Поля поливали дважды. Воду получали по графику, – рассказывает Исмаил Атилов. – Благодаря бетонированию каналов потери воды уменьшились в разы. Теперь она вовремя поступает даже на самые отдаленные поля.

Для хозяйств, расположенных в конце оросительных сетей, этот вопрос особенно принципиален. Сокращение потерь позволяет более равномерно распределять гидроресурсы и повышает надежность всей ирригационной системы.

А надежность для агрария – это возможность работать на перспективу. Сегодня на хлопковых полях юга области начинается самый ответственный период сельскохозяйственного года. Уборочная требует четкой организации. Созревший хлопок нельзя оставлять на поле надолго: необходимо вовремя собрать урожай, сохранить его качество, обеспечить вывоз и последующую переработку.

Для самих фермеров это кульминация сезона. Весной здесь были только подготовленные поля. Затем пришло время посева, первых всходов, ухода за растениями. Летом – поливы, обработка и ожидание. Теперь хлопчатник отблагодарил земледельцев белыми коробочками.

И в этом урожае есть доля не только труда человека, но и той воды, которая в нужный момент дошла до каждого ряда. Нынешний сезон еще не завершен, и окончательные результаты уборки будут подведены позже. Но уже сейчас очевидно: стабильное водоснабжение стало одним из важных условий для своевременного созревания культуры и раннего выхода хозяйств на уборочную.

Для Туркестанской области это имеет особое значение. Регион остается одним из основных сельскохозяйственных центров республики, а Жетысайский и Мактааральский районы по праву считаются сердцем казахстанского хлопководства.

Здесь давно знают простую истину: урожай начинается не в день, когда на поле выходит уборочная техника. Он начинается с воды. И если вода приходит вовремя, приходит и урожай. Сегодня это особенно хорошо видно на юге Туркестанской области – там, где сентябрьское солнце освещает белеющие хлопковые поля и начинается новый отсчет: от первого собранного хлопка до итогов всего сельскохозяйственного сезона.