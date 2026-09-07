Юная Африка и пожилая Азия: опубликована карта стран с самым молодым населением

Согласно карте, Африка — континент с самым молодым населением в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На этой карте показана доля населения в возрасте до 18 лет в разных странах в 2025 году. В основу визуализации легли данные Отдела народонаселения ООН.

Африка — континент с самым молодым населением в мире. Лидирует Центральноафриканская Республика — дети и подростки младше 18 лет составляют здесь 56,2% населения. Далее следуют Нигер (53,3%), Сомали (53,0%), Мали (52,9%) и Чад (52,7%).

На противоположном конце демографической шкалы находится Гонконг, где доля населения младше 18 лет составляет всего 12,6% — это минимальный показатель во всем наборе данных. Среди государств самое низкое значение зафиксировано в Южной Корее — 12,9%.

Доминирование африканских стран в верхней части рейтинга особенно заметно: 28 из 30 первых позиций занимают страны Африки. Единственными исключениями стали Афганистан и Йемен.

Одной из главных причин столь молодой возрастной структуры остается высокий уровень рождаемости. Исследования, посвященные особенностям африканских семей, указывают на целый комплекс факторов, включая различия в желаемом размере семьи и темпах снижения рождаемости.

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Многие из этих стран одновременно переживали и продолжают переживать стремительный рост численности населения — тенденцию, которая особенно хорошо заметна среди государств с наиболее высокими темпами прироста населения с 2000 года.

Восточная Азия столкнулась с противоположной демографической проблемой. В Южной Корее, Японии, на Тайване и в Сингапуре дети составляют менее 15% населения.

Снижение рождаемости в Восточной Азии связывают с целым рядом причин: высокой стоимостью воспитания детей, напряженной культурой труда, а также изменением отношения общества к браку и родительству.

Сокращение доли детей со временем может привести к уменьшению числа людей, вступающих в трудоспособный возраст, тогда как доля пожилого населения продолжает расти. Для многих экономик это становится все более серьезной проблемой, поскольку численность старшего поколения увеличивается.

Страны с большой долей детей сталкиваются с совершенно иной демографической задачей. Им необходимо достаточно быстро расширять системы образования и здравоохранения, жилищный фонд, а в перспективе — и рынок труда, чтобы удовлетворять растущий спрос.

Если необходимые инвестиции будут осуществляться опережающими темпами или хотя бы поспевать за ростом населения, сегодняшние многочисленные молодые поколения могут в будущем стать важнейшим источником пополнения рабочей силы и экономического роста.