Единая модель управления водоснабжением создается на юге

Сегодня питьевой водой на юге страны обеспечивается 801 населенный пункт. В 638 из них услуги оказывают государственные коммунальные предприятия, подведомственные районным и городским акиматам. Еще 105 населенных пунк­тов обслуживает филиал РГП «Казводхоз» – «Югводоканал», в 50 работают частные организации. Восьми отдаленным населенным пунктам питьевая вода подается из действующих скважин и колодцев.

Существующая система управления является достаточно разрозненной. В этой связи в области предложено объединить 16 водоснабжающих предприятий в единую систему. Предполагается, что это позволит централизовать основные процессы и выработать единый подход к развитию отрасли.

В числе приоритетных направлений – формирование единой тарифной политики, реализация инвестиционных программ, обновление и модернизация водопроводных сетей, а также системная цифровизация и автоматизация процессов. Кроме того, новая модель должна создать дополнительные условия для привлечения инвестиций и квалифицированных специалистов.

В настоящее время проводится подготовительная работа. ТОО «СЕСТ Инжиниринг» анализирует техническое и финансовое состояние предприятий водоснабжения. На первом этапе специалисты изучают работу организаций в городе Арыси, Казыгуртском, Ордабасинском, Сарыагашском, Тюлькубасском и Шардаринском районах.

Предполагается, что результаты анализа позволят определить текущее состояние инфраструктуры и предприятий, выявить основные проблемные вопросы и сформировать дальнейшие шаги по созданию единой системы управления водоснабжением.

Для Туркестанской области, где продолжается рост количества населенных пунктов и расширяется жилищная и социальная инфраструктура, устойчивое водоснабжение остается одним из ключевых вопросов регионального развития. Цент­рализация управления должна обеспечить более последовательное планирование, обновление сетей и повышение надежности услуг для населения.