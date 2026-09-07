Выманивших миллионы тенге лжепроизводителей мебели осудили в Астане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

От преступных действий аферистов пострадали 19 граждан

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столице пресечена мошенническая схема по изготовлению мебели на заказ, сообщает Kazpravda.kz

Как выявило расследование, потерпевший, увидев рекламу по изготовлению мебели в Instagram, заключил договор, после произведенных замеров перечислил 4,5 млн теңге. После этого двое мошенников перестали выходить на связь.

От их действий пострадали 19 граждан, ущерб превысил 24,6 млн теңге. Гособвинитель в суде представил все доказательства о виновности обоих подсудимых.

«По приговору суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме и подлежат взысканию с подсудимых», − проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что прокуратура призывает граждан не передавать деньги наличными или на личную карту без письменного договора, требовать чек и документы, подтверждающие оплату и в договоре указывать размеры мебели, материалы, цену, сроки изготовления, установки, а также ответственность за просрочку.

#суд #мебель #лжепроизводители

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