Без визы

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Сергей Наговицын

Безвизовый режим с Китаем открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Снятие обязательных визовых ограничений началось не сегодня. Еще в июле 2022 года Казахстан предоставил гражданам Китая посещать Казахстан без визы на срок до 14 дней. А уже с 10 ноября 2023-го вступит в силу соглашение между правительствами РК и КНР о взаимном безвизовом режиме.

Стоит напомнить, что китайская сторона одним из условий безвизового режима выставила принятие Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Респуб­лики об обмене информацией в отношении граж­дан государств Сторон». Этот документ был одобрен Сенатом в начале октября этого года.

Ранее страны подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований и завершили необходимые внутригосударственные процедуры.

Установление безвизового режима с КНР – большое достижение. Об этом говорят как сам текст документа, опубликованного на сайте Правительства, так и другие договоренности между нашими странами, принятые и подписанные ранее.

«В соответствии с документом граждане государства одной из договаривающихся сторон, владельцы действительных проездных докумен­тов освобождаются от визовых требований для осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой договаривающейся стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней», – сказано в соглашении.

Казахстан и Китай уже давно и достаточно продуктивно взаимовыгодно сотрудничают. Для бизнесменов и предпринимателей из числа тех, кто уже ведет бизнес с китайской стороной, безвиз станет облегчением бюрократических процедур при пересечении границы. Поездки в частном порядке тоже упрощаются.

Безусловно, делать реальные выводы мы сможем спустя какое-то время после вступления документа в силу, однако, если опустить нюансы и тонкости внутренней и внешней политики обеих сторон, то на перспективу возможность посетить Поднебесную без лишних бюрократических проволочек, безусловно, смогут оценить как граждане Казахстана, так и Китая.

Возможности, заложенные правительствами наших стран по безвизовому режиму, смогут расширяться и приносить реальные экономические выгоды от увеличения турис­тических потоков, усиления экономических связей и роста обмена товарами. Если к этому прибавить пользу от взаимопроникновения культурных, технологических и инновационных процессов, то заложенный уже сейчас потенциал в перспективе может дать весьма ощутимый экономический эффект.

#сотрудничество #Китай #виза #безвиза

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