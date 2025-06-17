С начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 12 тыс. дорожно-транспорт­ных происшествий, в результате которых погибли 740 человек, более 16,5 тыс. получили травмы. Вот и недавний случай в столице буквально потряс всю страну: автобус маршрута № 10 на высокой скорости врезался в опору информационного табло, а среди серьезно пострадавших оказалась семилетняя девочка.

коллаж Павла Цедилина

В ответ на сохраняющийся высокий уровень аварийности МВД совместно с другими заинтересованными органами реализует комплексные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. На постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Перевозчик», «Правопорядок», «Автобус». Так, с 19 апреля по 19 июня по всей стране проводится ОПМ «Безопасная дорога». В ходе рейдов удалось выявить 441 тыс. нарушений ПДД, в том числе более 3,5 тыс. случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии, свыше 2 тыс. выездов на встречную полосу, 25,5 тыс. фактов отсутствия тех­осмотра и 713 случаев незаконных пассажирских перевозок.

– Задача таких мероприятий – не только выявление нарушений, но и предупреждение тяжких последствий. Контроль осущест­вляется в круглосуточном режиме, охватывая как крупные города, так и отдаленные населенные пункты, – сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым мопеды теперь приравниваются к механическим транспортным средствам и подлежат обязательной регистрации. Для их управления необходимо наличие водительского удостоверения категории A1, усилен контроль за их вождением. По данным МВД, на начало июня в Казахстане зарегистрировано более 37 тыс. мопедов.

Что касается водителей электросамокатов, теперь они обязаны передвигаться исключительно в шлемах, им запрещено перевозить пассажиров и грузы, а также управлять транспортом без удержания руля. В настоящее время в стране насчитывается более 2,8 тыс. электросамокатов, административных правонарушений с их участием выявлено уже больше 4,6 тыс.

По словам Актоты Борановой, под особым контролем – территория школ. В рамках утвержденных акиматами комплексных планов по развитию дорожной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений на 2024–2025 годы реализуется порядка 28 тыс. мероприятий. За прошлый год было обустроено 3,6 тыс. пешеходных переходов, установлено 85 светофоров и смонтировано около 2 тыс. искусственных неровностей.

– В этом году запланированы еще 292 светофорных объекта, 500 новых переходов и около двух тысяч «лежачих полицейских». Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать себя в безопасности по дороге в школу и обратно, – добавила Актоты Боранова.

Особое внимание уделяется формированию культуры безопасного поведения и у самих детей. В учебных заведениях проводятся регулярные занятия по ПДД, охватывающие все возрастные группы. С 1 сентября в дошкольных организациях и школах страны были введены «Уроки безопасности» и разработано 130 тематических блоков, охватывающих вопросы личной, дорожной, цифровой и правовой безопасности. А в рамках программы «Біртұтас тәрбие» проведено около одного миллио­на классных часов, 46,8 тыс. внеклассных мероприятий и 68 тыс. лекций на правовую тематику.

– Формирование навыков безопасного поведения должно начинаться с детства. Мы должны не только информировать, но и вовлекать детей в активное обсуждение и понимание правил, – пояснила представитель ведомства.

Расширяется сеть стационарных автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Уже сейчас на дорогах страны установлено 25 тыс. таких систем, с помощью которых выявлено свыше 3 млн нарушений ПДД, что составляет 69% от общего количества выявленных правонарушений.

Эти системы в основном применяются в городах, поэтому для обеспечения контроля на загородных трассах патрульные автомобили оборудуются мобильными комплексами автоматической фиксации. 319 таких автомобилей уже патрулируют дороги. К слову, 50 из них не имеют никаких опознавательных знаков и используются в режиме скрытого патрулирования.

В сферу обеспечения дорожной безопасности вовлечены и другие участники дорожного движения. Мобильными комплексами оснащаются кареты скорой помощи и общественный транс­порт. Местные исполнительные органы продолжают приобретать мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД отечественного производства, и на сегодня это 240 единиц.