Безопасный труд: вызовы и решения
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Меры по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и вопросы применения современных технологий на предприятиях обсудили участники двухдневного международного форума «Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения». В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. В нем приняли участие заместитель Премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, главы профсоюзных организаций, представители бизнеса, экспертного сообщества. Примечательно, что мероприятие, состоявшееся в стенах Казмедиа-центра, стартовало во Всемирный день охраны труда.