До начала заседания заместитель Премьер-министра ознакомился с выставкой отечественных производителей и поставщиков услуг в сфере охра­ны труда, промышленной и санитарной безопасности. Было представлено 15 компаний, которые занимаются выпуском специальной одежды, обуви, индивидуальных средств защиты, а также консалтинговые организации и разработчики цифровых решений, нацеленных на формирование культуры безопасности.

По словам организаторов форума – представителей Национальной конфедерации работодателей РК PARYZ, актуальная встреча позволяет не просто определить болевые точки в сфере безопасности и охраны труда, но и помогает найти пути их решения с применением цифровых технологий. Перед проведением основной части форума участники почтили минутой молчания память погибших работников предприятий.

– 28 апреля по инициативе Международной организации труда празднуется Всемирный день охраны труда. На повестке заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений три вопроса. Первый из них посвящен мерам по обеспечению безопасности условий труда. Это один из приоритетов в государственной политике страны. Показатели производственного травматизма снижаются, но тем не менее с регулярной периодичностью происходят несчастные случаи, что вызывает серьезную обеспокоенность. И здесь возникают вопросы не только к работодателям, но и представителям госорганов. В рамках деятельности республиканской трехсторонней комиссии мы будем обсуждать эти темы, – отметил Ермек Кошербаев.

О том, что в последние годы наблюдается динамика снижения уровня производственного травматизма, подробнее рассказала глава МТСЗН. Также она подчеркнула, что данный показатель по-прежнему остается значительным и не свидетельствует о кардинальных изменениях и улучшении ситуации.

– Мы не просто констатируем факт, но и принимаем системные меры, направленные на дальнейшее улучшение условий труда и повышение культуры безопасности. Во-первых, предлагается наделение государственных инспекторов труда правом приостановления опасных работ, где есть риск для жизни и здоровья людей. Во-вторых, будет внедрен новый формат профилактического контроля без посещения на основании данных информационных систем. В-третьих, мы планируем отказаться от предварительного уведомления работодателей о планируемых проверках. Это обеспечит реальную эффективность инспекций и исключит возможность «подготовки» к проверке, – сказала Светлана Жакупова.

Наряду с этим планируется внедрить новую методику оценки профессиональных рисков на рабочих местах, усилить требования к специализированным организациям по ее проведению. В частности, спец­организации будут обязаны использовать цифровое оборудование (мобильное приложение) с функцией геолокации для того, чтобы было подтверждено, что эксперт действительно находится на объекте, а данные автоматически будут поступать в информационную систему. Такая мера необходима для исключения формализма со стороны проверяющих.

Как добавила спикер, Казахстан стоит на пороге глобальной реформы системы охраны труда, а инициативы профильного министерства направлены на переход от формальной аттестации к оценке реальных профессиональных рисков. По озвученной в ходе форума информации, более 3 000 предприятий внедрили стандарты ISO в сфере охраны труда. За последние пять лет благодаря внедрению новых мер и улучшению системы охраны труда количество пострадавших на производстве снизилось на 6,3%, а число погибших – на 2,9%. Не исключено, что этому способствовало и то, что в Казахстане активно реализуется Концепция нулевого травматизма, известная как Vision Zero.

С прошлого года в стране введена специальная социальная выплата для работников, занятых во вредных условиях труда. Помимо этого, в нашей республике реализуют Концепцию безопасного труда до 2030 года, которая направлена на улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В ее рамках разработаны Цифровая карта предприятий и Цифровая карта трудовых рисков. Эти инструменты позволяют в реальном времени отслеживать риски, связанные с безопасностью и охраной труда.

Во время заседания заместитель Премьер-министра акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день между государственными органами нет тесной координации действий. Он говорил о необходимости глубокого взаимодействия, важности привлечения к этому вопросу различных ассоциаций, профсоюзов и работодателей. Также Ермек Кошербаев отметил, что следует продолжать реализацию проекта по дуальному обучению кадров.

К слову, инвестиционный холдинг «Самрук-Қазына» совмест­но с Министерством науки и высшего образования утвердил «дорожную карту» на 2024–2025 годы. По словам управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрата Ауганова, ее цель – установление тесных связей между компаниями и высшими учебными заведениями.

Отметим, что Международная выставка-форум «Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения» стала площадкой для укрепления партнерских отношений работодателей, гос­органов и самих сотрудников, поскольку на кону самое ценное – безопасность и жизни людей на предприятиях.