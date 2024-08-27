Бибигуль Жексенбай: Важно создать справедливое правовое пространство

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай встретилась с коллективом Генеральной прокуратуры. Участники встречи обсудили идеологемы, заданные главой государства на третьем заседании Национального курултая, а также вопросы организации работы с обществом и масс-медиа в соответствии с требованиями концепции «Слышащего государства»

Фото: пресс-служба Сената РК

В своем выступлении сенатор рассказала о законотворческой деятельности Сената, а также подчеркнула важность укрепления в обществе взаимного уважения и доверия, соблюдения закона и порядка.

«В ходе II сессии Парламента VIII созыва приняты 102 закона, треть из которых была инициирована депутатским корпусом. Законы «Об общественном контроле», «О противодействии торговле людьми», «О масс-медиа» и другие нацелены на защиту прав граждан и дальнейшее развитие гражданского общества. Ужесточено законодательство для усиления защиты прав женщин и детей, предприняты меры по борьбе с лудоманией», - сказала Бибигуль Жексенбай.

Кроме того, парламентарий отметила, что сенаторы проделали значительную работу в рамках реализации программ и проектов, инициированных по поручению президента страны.