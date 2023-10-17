Блага цифровизации

Министерством иностранных дел РК принят ряд мер по автоматизации и оптимизации государственных услуг для повышения удобства и качества их оказания населению.

Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, на сегодня в загранучреждениях Республики Казахстан через портал egov.kz оказывается 10 государственных услуг.

– Автоматизирован процесс электронной подачи заявлений по услугам в сфере регистрации актов гражданского состояния за рубежом, выдачи электронных виз отдельных категорий, постановки и снятия с консульского учета, получения ЭЦП за рубежом, а также услуг, связанных с иностранной инвес­торской деятельностью в Казахстане, – отметил он. – В целях сокращения времени обработки запросов граждан активно используются государственные информационные системы. Данная мера позво­ляет сократить срок оформления паспортов граждан Казахстана за рубежом, подтверждения казахстанского гражданства, семейного положения и других запросов с 3 до 1,5 месяца. Ведется работа по автоматизации процесса оформления свидетельства на возвращение через визово-миграционный портал vmp.gov.kz.

В целом, по озвученным им данным, по состоянию на октябрь 2023 года доступ к информационной системе ЗАГС имеют 85 загранучреждений, к интегрированной информационной системе ЦОН – 66, к регистрационному пункту по документированию в загранучреждениях – 22.

В 66 загранучреждениях РК казахстанцы могут оформить ЭЦП и получить доступ ко всем услугам портала электронного правительства. В настоящее время также ведется работа по подключению 22 консульских учреждений к данной услуге.

Также Айбек Смадияров рассказал, что совместно с акционерным обществом «НИТ» разработан сервис онлайн-бронирования для планирования посещения консульств и исключения неудобств живой очереди. Данный сервис функционирует в 84 загранучреждениях нашей страны.

– Дополнительно создан раздел консульских услуг на egov.kz, который позволит оказывать услуги в электронном виде, отслеживать обработку заявки на любой стадии. Предоставлена возможность рассматривать обращения граждан посредством портала е-Өтініш напрямую в загранучреждениях, что сокращает время подготовки ответа заявителям. На сегодня к порталу подключено 31 загран­учреждение, к концу октября текущего года планируется подключить все оставшиеся, – подчеркнул он.