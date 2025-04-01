Более 24 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

С начала 2025 года для установления группы инвалидности в заочном формате было рассмотрено 24,5 тыс. заявок со всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам.

В 2024 году в заочном формате было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок, что составляет 37,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

Переход на заочное освидетельствование:

- устраняет административные и бюрократические барьеры;

- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

#инвалидность #Минтруда #заочный формат

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