Фото пресс-службы акимата Астаны
Общество

Более 3 тысяч выстрелов салюта украсят небо Астаны в День Республики

В Астане на День Республики запустят праздничный салют, организованный за счёт спонсорских средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00ч с двух точек: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и ботанического сада.

Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тыс.

Стоит отметить, что для жителей и гостей города в честь знаменательного праздника планируется провести более 200 разноформатных мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные мероприятия и др), половина из них на сегодня уже проведена.

В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество и др.

Вместе с тем в праздничный день в городе будут введены в эксплуатацию жилые дома и другие объекты, добавили в акимате.

 

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