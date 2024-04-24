Более 3 тысяч жителей Кульсары получили выплату в 100 МРП

В Атырауской области ведется оценка пострадавшего имущества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: из архива МЧС

По состоянию на 23 апреля от жителей Кульсары поступило 3676 заявлений, из которых 3334 жителя уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

Комиссия по оценке и возмещению ущерба продолжает свою работу. Поступило 2315 заявлений.

«В целом в г.Кульсары и Жылыойском районе продолжаются восстановительные работы. Откачано более 1,4 млн кубометров талой воды, проведены дезинфекционные мероприятия в 42 домах в различных микрорайонах. Подключены к электричеству 106 жилых домов шестого участка, микрорайона Достык и 27 объектов предпринимательства. В 125 домах в микрорайоне Атырау, 12 домах шестого участка и 58 домах в микрорайоне Достык, а также 5 объектах предпринимательства восстановлено газоснабжение», - сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.

Продолжает работу консультационный центр по возмещению ущерба для предпринимателей, чьи объекты пострадали от паводка. На сегодня консультацию получили 82 предпринимателя.



В целом по Атырауской области продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия, которые завершены на 92%.