Более 3 тысяч жителей Кульсары получили выплату в 100 МРП
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В Атырауской области ведется оценка пострадавшего имущества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
По состоянию на 23 апреля от жителей Кульсары поступило 3676 заявлений, из которых 3334 жителя уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП.
Комиссия по оценке и возмещению ущерба продолжает свою работу. Поступило 2315 заявлений.
«В целом в г.Кульсары и Жылыойском районе продолжаются восстановительные работы. Откачано более 1,4 млн кубометров талой воды, проведены дезинфекционные мероприятия в 42 домах в различных микрорайонах. Подключены к электричеству 106 жилых домов шестого участка, микрорайона Достык и 27 объектов предпринимательства. В 125 домах в микрорайоне Атырау, 12 домах шестого участка и 58 домах в микрорайоне Достык, а также 5 объектах предпринимательства восстановлено газоснабжение», - сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.
Продолжает работу консультационный центр по возмещению ущерба для предпринимателей, чьи объекты пострадали от паводка. На сегодня консультацию получили 82 предпринимателя.
В целом по Атырауской области продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия, которые завершены на 92%.