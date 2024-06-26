Более 30 детей отравились в детсаду в Туркестанской области

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Инцидент произошел в частном дошкольном образовательном учреждении Келесского района, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, симптомы пищевого отравления появились у 34-х воспитанников детского сада. Малышам, почувствовавшим недомогание, оказали медицинскую помощь.   

«Проверочную работу провело соседнее районное отделение санитарно-эпидемиологического надзора. Состав каши и молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, отправленных в больницу, внимательно следят врачи. В связи с ситуацией в Келесском районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело», – проинформировали в управлении образования Туркестанской области.

#дети #отравление #детсад

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