Бухгалтеры отдела образования в Жетісу получили условный срок

Он начисляли зарплаты и отпускные пособия лицам, не работающим в отделе образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу прокуроры раскрыли коррупцию в образовании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Установлено, что в период с 2021 по 2023 годы трое бухгалтеров отдела образования незаконно перечисляли зарплаты и отпускные пособия лицам, не работающим в отделе образования.

Ущерб составил 34 млн тенге.

«По данному факту прокуратура области провела расследование. Дело было направлено в суд по части 4 уголовной статьи «Мошенничество». Приговором суда бухгалтера признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с применением ст.63 Уголовного кодекса (условное осуждение)», – сообщили правоохранители.

Ущерб в полном объеме возмещен в доход государства, добавили в надзорном органе.