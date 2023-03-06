Более 400 скрывавшихся от полиции преступников разыскали в РК за 2 месяца

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Старший оперуполномоченный по особо важным делам пятого управления ДКП Куаныш Ибрашев сообщил, что с начала года разыскано и задержано 416 преступников, среди них 4 совершивших убийства, 24 причастных к разбойным нападениям и грабежам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В случае, когда преступники скрываются за пределами нашей страны, они объявляются в межгосударственный и международный розыск. Их дальнейший поиск осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами государств-участниц СНГ, а также организацией международной уголовной полиции Интерпол, в которую входят 195 стран», - сказал спикер на брифинге в МВД.

На сегодня, по его данным, за пределами Казахстана задержано и установлено 15 уголовных преступников, в том числе один скрывавшийся более 25 лет от органов правосудия за убийство женщины.

«В этом году в полицию поступило порядка 1600 сообщений о без вести пропавших, в том числе 596 в отношении несовершеннолетних. В большинстве случаев потерявшихся удалось найти в кратчайшие сроки», - резюмировал Куаныш Ибрашев.