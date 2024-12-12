Более 44 млн тенге задолжал своим детям мужчина в области Абай

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

40-летний мужчина некоторое время проживал в российском Барнауле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В органы полиции города Курчатов поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск гражданина, задолжавшего более 44-х миллионов тенге на содержание собственных детей, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на МВД РК

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы выявили местонахождение должника, которым оказался 40-летний мужчина, проживающий в городе Барнаул.

«Выяснилось, что алиментщик уже принял гражданство Российской Федерации, что позволило истцам, имеющим право на взыскание алиментов, обратиться к международным правовым механизмам. В частности, они смогут воспользоваться возможностями Минской и Кишиневской Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам для возмещения задолженности», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что уклонение от уплаты алиментов несет за собой не только материальные последствия, но и может привести к уголовной ответственности.

В случае подтверждения фактов злостного уклонения от уплаты алиментов, в рамках действующего законодательства Казахстана и международных соглашений, должник может понести наказание в виде лишения свободы.

#дети #розыск #алименты #должник

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