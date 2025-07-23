Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Бейнеуского района по результатам анализа в деятельности КГУ «Бейнеуский психолого-педагогический коррекционный кабинет» выявила нарушения, выразившиеся в ограничении прав детей с ограниченными возможностями на получение образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Коррекционный кабинет оказывает комплексную психолого-педагогическую помощь детям с нарушениями психофизического развития в возрасте от рождения до 18 лет.

Было установлено, что в 2023-2024 учебном году 12 детям с ослабленным зрением, нуждающимся в сопровождении специалиста, не была обеспечена помощь тифлопедагога.

К примеру, в отношении одного ребенка была рекомендована помощь педагога-дефектолога, логопеда, психолога, инструктора ЛФК и массажиста. Однако контроль за состоянием ребенка не осуществлялся, помощь специалистов не оказывалась, индивидуальная программа развития, план и расписание занятий не разрабатывались.

Всего в результате непредоставления необходимой психолого-педагогической помощи были нарушены права 55 детей с инвалидностью.