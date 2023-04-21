Более 60 тонн пшеницы из России пытались ввезти под видом ячменя в Казахстан

2 попытки ввоза пшеницы из России пресекли в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Скриншот с видео КГД

21 апреля на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области зафиксировали 2 попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн.

«Попытки ввоза осуществлялись с использованием товаров прикрытия (пшеницу закрыли тонким слоем ячменя), а также подложных товаросопроводительных документов, в которых вся партия товара была заявлена как «ячмень», – рассказали в Департаменте госдоходов по области.

Нарушителей налоговики уличили совместно с Департаментом Пограничной службы, заверив, что усилят выявление теневого товарооборота на госгранице.

Напомним, что 10 апреля 2023 года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы сроком на 6 месяцев.